Geen sciencefiction: Elon Musk ontwerpt chip die brein computer laat besturen PVZ

17 juli 2019

12u42

Bron: The Guardian, The Independent 4 Wetenschap & Planeet Na twee jaar geheimzinnig stilzwijgen, is Elon Musk met zijn neurotechnologische bedrijf Neuralink gisteren op een persconferentie uit de schaduw gestapt. Hij en zijn team hebben een chip met flexibele draden ontworpen, die het menselijke brein direct met een computer moet kunnen verbinden. De eerste test met een aap was succesvol, en hij hoopt binnenkort mensen met een verlamming te kunnen helpen.

Op de publieke bekendmaking in Californië stelde Musk een chip voor die de hersenen met een computer kan verbinden. Met die implantaten in hun hersenen zouden mensen uiteindelijk computers kunnen besturen met hun gedachten, stelt het bedrijf. “De mogelijkheden zijn eindeloos, zo zouden gebruikers e-mails en sms’jes kunnen schrijven door de woorden te denken of een taal die ze nog niet spreken downloaden”, zegt Neuralink-voorzitter Max Hodak.

De eerste reële toepassing moet mensen met een zware verlamming toestaan om een smartphone of computer te bedienen. Het eerste doel is dat die 40 woorden per minuut kunnen tikken met hun gedachten. Later wil Musk het ontwerp ook gebruiken om epilepsie en Parkinson te helpen behandelen.

Robots versus mensen

Volgens Musk is het belangrijk deze grote stap in de technologie te zetten als we willen opboksen tegen de kracht van computers en artificiële intelligentie. Een paar jaar geleden zei hij nog dat als “we ons brein niet verder stimuleren met techniek, de mens zo achter zal staan, dat machines de mens uiteindelijk zouden bekijken zoals wij huisdieren zien”.

Het doel van het hersenimplantaat is dus om de menselijke capaciteiten te versterken door middel van technologie en zo een symbiose tussen menselijke en kunstmatige intelligentie te verwezenlijken. Op die manier moet de chip “het menselijke brein behouden, maar verbeteren", aldus Musk

Minuscule chip

Het ontwerp bestaat uit een uiterst kleine chip met draden nog fijner dan een haar, die in de hersenen wordt geplaatst. Daarvoor kunnen de chirurgen beroep doen op een robot die de elektroden zeer precies kan plaatsen. Dankzij het kleine formaat van het implantaat en de flexibele draden, is de operatie minder ingrijpend dan eerdere ontwerpen en daalt de kans op hersenschade drastisch.

De methode om het implantaat in de hersenen te plaatsen, moet nog verder worden ontwikkeld. Maar Musk hoopt dat de procedure zo efficiënt zal worden als het laseren van ogen. Momenteel moet men nog een gat boren in de schedel om de chip te kunnen plaatsten, maar in de toekomst denkt Musk dat het mogelijk is met lasterstralen.

Getest op apen

Tijdens de vragenronde op het einde van de persconferentie maakte Musk ook, per ongeluk, bekend dat de chip al getest is op ratten en een aap. Toen hij er ook nog aan toevoegde dat de eerste testen met de aap succesvol waren en dat de aap zelfs een computer kon besturen met zijn brein, onderbrak Neuralink-voorzitter Max Hodak hem snel: “Ik wist niet dat we dat ook al bekend zouden maken vandaag”. Musk probeerde het nog grappend goed te maken: “De aap komt toch uit de mouw”.

Elon Musk benadrukte uiteindelijk dat de presentatie niet diende om een hype te creëren, maar de hoofdreden van de persconferentie was omdat ze nog op zoek zijn naar extra werkkrachten. De technologie heeft nog verfijning nodig voor de chip op de markt kan komen, aldus Musk.