Geen scenario van Jurassic Park, maar écht: wetenschappers recreëren genoom van loopvogel die meer dan 700 jaar geleden uitstierf

28 februari 2018

08u02 5 Wetenschap & Planeet In een doorbraak die meteen aan 'Jurassic Park' doet denken, zijn onderzoekers erin geslaagd een bijna compleet genoom van een loopvogel die meer dan 700 jaar geleden uitstierf – te recreëren. Het project brengt wetenschappers een grote stap dichter in het terug tot leven wekken van weggevaagde soorten.

De Anomalopteryx of ‘little bush moa’ was een plantenetende vogelsoort uit Nieuw-Zeeland van ongeveer 1,20 meter groot en 30 kilogram zwaar. De loopvogel raakte meer dan 700 jaar geleden abrupt uitgestorven door overbejaging na de komst van de Polynesiërs.

Nu hebben onderzoekers van de Harvard University een nagenoeg volledig genoom van de uitgestorven soort samengesteld. Het dna van de 'little bush moa' werd gereconstrueerd uit een teenbeentje van een specimen van het Royal Ontario Museum in Toronto. Door het genoom van een uitgestorven soort in het ei van een levende soort in te brengen, kunnen wetenschappers binnenkort de soort mogelijk weer doen herleven.

“Het feit dat ze een genoom van de vogelsoort konden genereren, is echt groots. Nu kunnen we misschien ook hun data gebruiken om andere uitgestorven vogelsoorten te reconstrueren”, kirt hoofdonderzoeker Ben Novak van Revive and Restore, een groep die soorten weer terug uit de doden wil doen herrijzen – zoals onder andere de wolharige mammoet. Steward Brand van Revive and Restore is er zeker van: “De-extinctie komt eraan, langzaam maar zeker. Uiteindelijk zal het gezien worden als een gewone vorm van herintroductie, zoals het terugbrengen van wolven naar Yellowstone Park en bevers terug naar Zweden en Schotland.”