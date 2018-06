Geen rust voor Hawaii: Kilauea spuwt weer lava HR

Lava heeft sinds het begin van de uitbarsting van de vulkaan Kilauea op Hawaii al 467 huizen verwoest. De lava bedekte zaterdag volgens vaststellingen van de lokale civiele bescherming nu al 24 vierkante kilometer. Sinds begin mei spuwt de Kilauea lava uit de krater en scheuren in de bodem. Bodemscheur nummer 8 is nog altijd erg actief, van daaruit vloeit lava in de Stille Oceaan, aldus de vulkaanwaakhond op Hawaii.

Indien lava in zee vloeit, kan zich een gevaarlijke mix met het zeewater vomen, waarbij zoutzuurhoudende dampen en glaspartikels in de lucht geslingerd worden. Op de eilandengroep van de Amerikaanse staat Hawaii liggen verschillende vulkanen, waarvan de Kilauea een van de actiefste ter wereld is. Vrijdag werden de eilanden opnieuw door een aardschok met een kracht van 5,3 op de schaal van Richter door elkaar geschud.