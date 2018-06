Geen insulineprik meer, maar een kop koffie: wetenschappers werken aan revolutionair middel voor diabetici Redactie

20 juni 2018

20u46

Bron: The Guardian 48 Wetenschap & Planeet Wetenschappers hebben een implantaat ontwikkeld dat medicatie tegen diabetes vrijgeeft wanneer het cafeïne in het bloed aantreft. Zijn de dagen van de insulinenaald geteld?

Geen prik in de buik meer na elke maaltijd, maar een eenvoudig kopje koffie. Zwitserse onderzoekers willen het leven van diabetici grondig veranderen met hun implantaat. Dat bevat honderdduizenden kunstmatige cellen die medicatie kunnen vrijgeven.

Tests op muizen met diabetes wezen uit dat het implantaat in werking kan treden door cafeïne van koffie, thee of energiedrankjes. Er komt dan een medicijn vrij dat het suikergehalte in het bloed controleert. Om de dosis te verhogen, volstaat het om op sterkere koffie over te schakelen.

Veelbelovend

"Je kunt dit perfect in je levensstijl inpassen", zegt Martin Fussenegger van het ETH Zürich, die het onderzoek leidde. "Je drinkt een thee of koffie bij het ontbijt, nog een na de lunch en een na het avondmaal, afhankelijk van hoeveel medicatie je nodig hebt om je bloedsuiker weer naar beneden te krijgen."



De tests op muizen waren veelbelovend, maar op een implantaat voor menselijk gebruik is het nog even wachten. De onderzoekers denken dat het nog tien jaar kan duren vooraleer de nodige tests en proeven afgerond zijn om aan te tonen dat het middel veilig en effectief is. Maar als het werkt, zou dat een revolutie betekenen voor diabetespatiënten. Het implantaat zou de injecties vervangen die patiënten nodig hebben. "Ze krijgen hun gewone leven terug", aldus Fussenegger.



'Patiënten krijgen hun gewone leven terug' Martin Fussenegger, onderzoeker

Volgens de onderzoekers zou het implantaat zes tot twaalf maanden dienst kunnen doen, alvorens het vervangen moet worden.

Als kaviaar

In het vakblad Nature Communications leggen de Zwitserse wetenschappers uit hoe ze menselijke cellen modificeerden om een middel tegen diabetes aan te maken. Het middel, GLP-1 genaamd, stimuleert cellen in de alvleesklier om insuline te produceren, wat op zijn beurt het bloedsuikerniveau herstelt.

Het implantaat bestaat uit duizenden geleiachtige capsules, die elk honderden van deze cellen bevatten. "Als je ze onder de huid injecteert, kleven ze samen als kaviaar", legt Fussenegger uit. De capsules beschermen de cellen tegen het immuunsysteem, maar laten wel cafeïne erin en GLP-1 eruit.

Om te testen hoe goed de cellen werken, stelden de wetenschappers ze bloot aan verschillende drankjes met cafeïne: van chocolademilkshake en kruidenthee tot cola, zwarte thee, Red Bull en verschillende soorten koffie. Kruidenthee en chocolademilkshake hadden geen effect, maar alle andere drankjes stimuleerden de cellen om GLP-1 vrij te geven.