Geef jij deze ijswereld aan het einde van het zonnestelsel een naam? Tine Kintaert

09u25

Bron: TIME Magazine 0 NASA/JHUAPL/SwRI/Alex Parker Wetenschap & Planeet NASA heeft onze hulp nodig. De ruimtevaartorganisatie zoekt een nieuwe naam voor planetoïde 2014 MU69, een kleine ijswereld voorbij Pluto.

'(486958) 2014 MU69' is een cubewano, een planetoïde in de Kuipergordel buiten de baan van Pluto. Het object werd in 2014 ontdekt met de Hubbletelescoop, en kreeg toen zijn nogal onfortuinlijke naam. De planetoïde ligt op 6,5 miljard kilometer afstand van de aarde, en bestaat misschien zelfs uit twee objecten die samenkleven of rond elkaar draaien.

Op zich is zo'n vreemde cijfer- en lettercombinatie als naam niet uitzonderlijk, maar nu ruimtesonde New Horizons de planetoïde gaat onderzoeken - en de naam dus veel in de pers zal komen - vindt NASA dat het tijd is voor een naamsverandering.

Wil je zelf ook een gooi doen naar de nieuwe naam? Dan kan je deelnemen aan de wedstrijd die NASA uitschreef voor 2014 MU69. Hier kan je tot 1 december een poging wagen, of stemmen voor andermans voorstel. Het gaat wel om een voorlopige bijnaam voor de miniplaneet; als de ruimtesonde in 2019 voorbijvliegt, zal 2014 MU69 dan een officiële naam krijgen.