Gamende vrienden bouwen een sterkere band op Martijn Peters

06 oktober 2020

10u24 2 Wetenschap & Planeet In deze coronatijden kampen veel adolescenten met eenzaamheid. Games kunnen een belangrijke rol spelen in de aanpak van dit probleem. Door samen videogames te spelen bouwen jongeren namelijk sterkere vriendschapsbanden op, zo blijkt uit het onderzoek van de Nederlandse Radboud Universiteit. Alleen spelen kan wel het gevoel van eenzaamheid versterken.

Het merendeel van de jongeren gamet al wel eens. In Vlaanderen is dat gemiddeld zo’n 11 uur per week volgens het Vlaams kenniscentrum voor mediawijsheid. Toch denkt men nog vaak dat gamers eenzame anti-sociale types zijn. Maar daar brengt het onderzoek van gedragspsycholoog Geert Verheijen nu verandering in. “Veel onderzoek tot nu toe gaat ervan uit dat de hoeveelheid schermtijd het sociale welzijn van jongeren bepaalt. Uit mijn onderzoek blijkt echter dat dat geen goede indicator is, en dat het veel meer uitmaakt in wat voor context adolescenten spelen”, aldus Verheijen.

Tijdens één van de wetenschappelijke studies werden adolescenten geobserveerd terwijl ze alleen, competitief of in teamverband het racespel ‘Mario Kart’ speelden. “Wanneer vrienden veel positief en pro-sociaal gedrag vertoonden, leidde dit tot een hechtere vriendschap, ook bij een competitief spel. Uiteindelijk bleek dat de interactie tussen spelers het belangrijkst was voor de kwaliteit van de vriendschap, en niet het soort spelletje dat gespeeld werd.

Bij jongeren die vooral alleen gamen zagen we stijgende eenzaamheid. Maar adolescenten die vooral samen met anderen spelen, waren consistent minder eenzaam, zowel op de korte als lange termijn Geert Verheijen

Games kunnen dus een waardevol middel tegen eenzaamheid zijn, maar in sommige omstandigheden versterkt het ook het gevoel van alleen te zijn. Zo’n 600 jongeren werden voor een periode van 3 jaar gevolgd. Daaruit bleek dat gamers die alleen speelden zich steeds eenzamer voelden. “Bij jongeren die vooral alleen gamen zagen we stijgende eenzaamheid. Maar adolescenten die vooral samen met anderen spelen, waren consistent minder eenzaam, zowel op de korte als lange termijn.”

Tot slot kunnen games, zelfs als ze alleen gespeeld worden, ook waardevol zijn in een sociale context. “Videogames zijn onderdeel geworden van de jongerencultuur. Ze worden op het schoolplein onderling besproken, dus het helpt kinderen als ze daarover kunnen meepraten. Als ouders kinderen verbieden om games te spelen, is de kans juist groter dat ze buiten een vriendengroep vallen.”

Dit onderzoek toont aan dat in de toekomst ook vaker moet gekeken worden naar de sociale context van games. “Onderzoek naar games draait nu nog vaak om uren en schermtijd, maar het gedrag rondom games is veel complexer dan dat. Het maakt enorm uit met wie en op welke manier games gespeeld worden. Er is geen simpel antwoord op de vraag of games ‘goed’ of ‘slecht’ zijn. Wel lijken videogames, net als films en boeken, een belangrijk middel om mensen met elkaar te verbinden. Dat wordt nu nog vaak onderschat. Alleen door die sociale context te erkennen, wordt de bredere impact van games op het welzijn van jongeren duidelijk.”