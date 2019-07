Seizoenschallenge Gesponsorde inhoud Ga deze zomer aan de slag met seizoensgroenten: lekker én gezond Aangeboden door Carrefour

02 juli 2019

De zomer is in het land! De groenten van dit seizoen zijn gelukkig ook de ideale ingrediënten voor een lichte maaltijd tijdens de soms bloedhete zomerdagen. In de zomer geeft de natuur ons een waaier aan mogelijkheden. Bovendien is koken met seizoensgroenten altijd een goed idee.

1) Ze hebben meer smaak

Groenten zijn ware smaakbommetjes als ze op het juiste moment geoogst worden, goed rijp zijn en in het natuurlijke seizoen worden gegeten.

2) Ze beantwoorden op het juiste moment aan je voedingsbehoeften

In de winter heeft je lichaam meer voedingsstoffen nodig. Daarom zijn groenten tijdens dit seizoen rijk aan mineralen. In de zomer moet je je lichaam net hydrateren. Gelukkig stemt de natuur zich ook daar op af en genieten we zo van extra sappige en frisse groenten.

3) Seizoensgroenten zijn rijk aan antioxidanten

Iedere seizoensgroente bevat eigenschappen waar jouw lichaam in dat seizoen nood aan heeft. Zo versterkt het eten van seizoensgroenten je immuunsysteem tijdens de herfstperiode en voorkomt het huidveroudering in de zomer.

4) Het is een milieuvriendelijk gebaar

Wie seizoensgroenten eet, zorgt automatisch ook voor minder goederentransport en bijgevolg ook voor een lagere CO2-uitstoot. Bovendien moeten seizoensgroenten ook minder behandeld worden tijdens het productieproces.

5) Een uitgebalanceerd menu

Door de seizoenen te volgen, geniet je doorheen het jaar van een gevarieerder menu en -wie weet- ontdek je zelf enkele vergeten groenten!

Naast de bekende sla (in al zijn variëteiten als ijsbergsla en rucola, als garnituur of in een salade) en tomaten zijn er ook minder bekende groentesoorten die je nu zeker eens moet uitproberen.

Komkommer: het is komkommertijd, letterlijk deze keer! In de zomer zijn komkommers des te sappiger. Je kan ze rauw eten, als tussendoortje, of bijvoorbeeld in een Griekse salade. In combinatie met tomaat, feta en olijfolie smaken ze op hun best.

Wortel: het is geen fabeltje dat veel wortelen eten goed is voor je ogen. Wortelen bevatten 2.5 keer de hoeveelheid vitamine A die je dagelijks nodig hebt. Vitamine A draagt bij tot het goed functioneren van je ogen. Wortelen zijn heerlijk rauw, eventueel met een dipsaus. Maar ook gestoofd of in wortelpuree komt de oranje groente mooi tot zijn recht.

Paksoi: de naam van deze van oorsprong Chinese koolsoort betekent letterlijk ‘witte groente’. Paksoi heeft een pittige, frisse smaak, en smaken dus anders dan de bekendere koolsoorten. Bovendien kan je zowel de stengels als paksoibladeren verwerken, waardoor je weinig moet weggooien.

Spitskool: deze mooie spitsvormige groente zit boordevol vitamine C. Je kan ze bakken, stomen, rauw eten of er een stoemp van maken.

Artisjok: het meest bekend zijn de artisjokharten die je al eens op een pizza vindt. Maar wist je dat je de hele artisjok, eigenlijk de bloem van een distelplant, kan opeten? Toegegeven, het vergt wat oefening om het hele ding schoon te maken en de dikke blaadjes op de juiste manier klaar te maken, maar het is een gezonde bron van kalium, fosfor en foliumzuur. En lekker!

