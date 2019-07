Franse wetenschappers ontdekken gigantisch dijbeen van dinosauriër KVDS

25 juli 2019

15u24 0 Wetenschap Wetenschappers hebben in het Franse departement Charente – niet ver van Bordeaux – een enorm dijbeen van een dinosaurus opgegraven. Het is 2 meter hoog en afkomstig van een sauropode, een planteneter die met zijn lengte van een 30-tal meter behoorde tot de grootste dieren die ooit op onze aarde rondliepen.

“Het dijbeen is enorm en uitzonderlijk goed bewaard gebleven”, aldus een ontroerde Jean-François Tournepiche, de conservator van het Musée d’Angoulême, in de Franse krant Le Parisien.

In de wolken

Ook paleontoloog Ronan Allain van het nationaal natuurhistorisch museum in Parijs is in de wolken. “We kunnen op het bot nog de inkepingen zien van de spieren en de pezen, en littekens. Dat is erg zeldzaam voor een groot stuk, want die hebben meestal de neiging om in stukken te breken.”





De plaats waar het bot werd opgegraven – de paleontologische site d’Angeac-Charente – was 140 miljoen jaar geleden een moeras en wordt vandaag beschouwd als een van de grootste schatkisten van dinosaurusresten ter wereld. In 2010 werd er al eens eerder een dijbeen van een sauropode bovengehaald. Dat was 2,20 meter hoog en behoorde toe aan een nieuwe groep van de soort. (lees hieronder verder)

Het afgelopen decennium slaagden wetenschappers erin om ongeveer de helft van een sauropode te reconstrueren op basis van individuele vondsten van botresten op de site.

Het zou deze keer ongeveer een week duren om het bot volledig vrij te maken en te verwijderen. Daarbij zal een kraan worden gebruikt, want het bot weegt meer dan een halve ton.

Voetafdrukken

In totaal werden op de site al 45 verschillende soorten dinosauriërs ontdekt, onder meer een stegosaurus en een kudde struisvogelachtige dinosaurussen. Het gaat om 66.000 botfragmenten, maar ook om voetafdrukken van dino’s en planten.