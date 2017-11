Foto op vlooienmarkt blijkt zeldzaam portret van Billy the Kid en is nu miljoenen waard kv

Bron: BBC News, CBS 1 Facebook - Frank Abrams Volgens experts staan Billy the Kid (tweede van links) en Pat Garrett (uiterst rechts) op deze foto. Wetenschap & Planeet Een Amerikaanse man heeft op een rommelmarkt de vondst van zijn leven gedaan. Een oude foto die hij voor een prikje kocht, blijkt een portret van de legendarische Wild Westheld Billy the Kid én zijn moordenaar te zijn. De foto is miljoenen dollars waard.

Advocaat Frank Abrams kocht de foto in 2011 op een rommelmarkt in Noord-Carolina voor tien dollar en hing hem op in een gastenkamer in zijn woning. In 2015 zag hij een tv-programma over de ontdekking van een andere foto van Billy the Kid die uiteindelijk vijf miljoen dollar waard bleek te zijn.

Abrams vermoedde dat een van de vijf mannen op zijn foto wel eens Patrick ‘Pat’ Floyd Garrett kon zijn. Garrett en Billy the Kid waren goede vrienden tot Garrett sheriff werd van Lincoln County, New Mexico. Pat Garrett schoot Billy the Kid in 1881 dood. De outlaw was toen amper 21 jaar oud.

Analyse

Benieuwd naar het verhaal achter zijn foto, die de datum 2 augustus 1880 als opschrift heeft, ging Abrams te rade bij de experts.

William Dunniway, gespecialiseerd in ‘tintype’, het procédé waarmee de foto genomen werd, dateerde de foto tussen 1875 en 1880. Forensisch video-expert Kent Gibson gebruikte gezichtsherkenningssoftware en concludeerde dat het hoogstwaarschijnlijk om een foto van Billy the Kid en Pat Garrett ging. Een handschriftexpert vergeleek tenslotte de handtekening van sheriff Garrett op de foto met tien documenten die zijn handschrift bevatten en vond een match.

Airbnb

Hoewel de afbeelding volgens experts miljoenen dollars waard is, is Abrams niet gehaast om hem van de hand te doen. De foto hing jarenlang aan de muur in een kamer die hij verhuurde via Airbnb. “Als ik had geweten dat het een van de meest bekende foto’s uit de geschiedenis was, dan had ik meer gevraagd voor de kamer,” lacht hij.

Hoeveel de foto precies zou kunnen opbrengen, weet hij echter niet. "Mensen vragen me voortdurend: wat denk je dat het waard is? Ik zal er eerlijk gezegd geen prijs op zetten. Het is onbetaalbaar," vertelde Abrams aan het lokale tv-station KRQE-TV. Voor de zekerheid bewaart hij de foto voortaan wel in een kluis.

Tot op heden zijn er slechts twee andere authentieke foto’s van Billy the Kid gekend. Een ervan, waarop hij croquet speelt, werd in 2010 voor twee dollar gekocht in een rommelwinkel in Fresno, California en wordt nu op zo’n vijf miljoen dollar geschat. Volgens experts zou een foto met zowel Billy the Kid als Pat Garrett nog veel meer dan vijf miljoen dollar kunnen waard zijn. In 2011 ging een portret van de outlaw in Denver, Colorado onder de hamer van 2,3 miljoen dollar.

Revolverheld

Billy the Kid is een van de meest bekende revolverhelden van het Wilde Westen. Hij kreeg bij zijn geboorte de naam Henry McCarthy, maar veranderde die later naar William Bonney. Vermoedelijk verhuisde hij met zijn moeder en broers van New York naar Colorado na het overlijden van zijn vader.

Billy the Kid belandde al op jonge leeftijd in de criminaliteit: hij was een dief, een gokker en vermoordde minstens acht mensen, maar andere schattingen lopen op tot 27. In 1878 werd hij gearresteerd en ter dood veroordeeld voor de moord op een sheriff. Hij ontsnapte, maar werd achtervolgd en gedood door sheriff Pat Garrett op 14 juli 1881.

AP Dit portret van Billy the Kid werd in 2011 geveild voor meer dan twee miljoen dollar.