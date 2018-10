Fossielen die bestempeld werden als “oudste bewijs van leven op aarde” zouden wel eens gewoon stenen kunnen zijn KVDS

19 oktober 2018

09u53

Bron: Nature, NPR, NY Post 0 Wetenschap & Planeet Een nieuwe analyse van 3,7 miljard jaar oude fossielen die gevonden werden in Groenland, werpt een heel ander licht op de ontdekking. De vreemde afzettingen – die door de ontdekkers omschreven werden als “oudste bewijs van leven op aarde” – zouden namelijk gewoon stenen kunnen zijn.

Het nieuwe onderzoek verscheen deze week in het wetenschappelijke tijdschrift Nature. De grillige piramideachtige vormen in het gesteente waren in 2016 door de ontdekkers bestempeld als fossielen en het leek inderdaad dat ze ontstaan waren door leven, maar dat wordt nu in twijfel getrokken. Ze zouden uitgerokken zijn en driedimensionaal onderzoek suggereert dat ze ontstaan kunnen zijn door een intense druk, die gesteente in bizarre vormen deed ontstaan.

Tektonische druk

“Het gaat om uitgerokken richelachtige vormen die tot diep in het gesteente doordringen”, aldus Joel Hurowitz, die meewerkte aan het nieuwe onderzoek. “Die vormen zijn moeilijk te verklaren als biologische structuur. Ze lijken eerder op iets dat het resultaat is van gesteente dat door de tektonische druk keihard tegen elkaar is geperst en vervormd.”





De wetenschappers achter het oorspronkelijke onderzoek blijven echter achter hun conclusies staan. Volgens hen gaat het wel degelijk om oeroude eencellige microben, die ontstonden op de bodem van een ondiepe zoute zee. Verder onderzoek moet duidelijkheid brengen.