Feit of fabel? Een strakke onderbroek zorgt bij mannen voor minder zaadcellen Annick Wellens

09 augustus 2018

18u17 0 Wetenschap & Planeet Het fabeltje dat een strakke onderbroek een impact heeft op de kwaliteit van het sperma bij mannen, blijkt eerder feit dan fabel. Dat bewezen enkele wetenschappers met hun onderzoek dat in Het fabeltje dat een strakke onderbroek een impact heeft op de kwaliteit van het sperma bij mannen, blijkt eerder feit dan fabel. Dat bewezen enkele wetenschappers met hun onderzoek dat in Human Reproduction verscheen.

Iets meer dan 650 mannen moesten, in naam van de wetenschap, hun sperma doneren aan enkele onderzoekers van de universiteit van Harvard. Daarnaast vulden ze een – ietwat bizarre – vragenlijst in over het soort ondergoed dat ze de laatste maanden droegen. Vervolgens vergeleken de onderzoekers de antwoorden met het juiste spermastaaltje.



De resultaten bevestigden het verhaaltje dat mannen wel eens verteld wordt: degene met de strakste onderbroek heeft de traagste zwemmers. Althans de minste. Mannen die een losse boxershort dragen, hadden een spermaconcentratie die 25 procent hoger ligt dan de mannen die voornamelijk strakke slips aandoen. Daarbij telden de mannen in boxers 33 procent meer zwemmende zwemmers.



Natuurlijk werd er rekening gehouden met andere belangrijke factoren waaronder rookgedrag, BMI (Body Mass Index) en leeftijd. Al is het natuurlijk moeilijk om alle factoren in acht te nemen, genetische belasting is er bijvoorbeeld eentje waar dit onderzoek niet naar omkeek.

Hoe zorgt een onderbroek voor meer of minder spermacellen?

Het productieproces van spermacellen is tamelijk temperatuurgevoelig. Idealiter gebeurt het op een plaats waar het een paar graden kouder is dan de temperatuur van de buik. Maar door een strakke slip te dragen, worden de testikels dichter tegen de buik geduwd. Daardoor kan ook de temperatuur in het scrotum verhogen.

Daarnaast bleek uit enkele bloedafnames dat het FSH hormoon ook talrijker aanwezig was bij mannen met een strakke slip. Het FSH hormoon wordt door de hypofyse, in de hersenen, geproduceerd en stimuleert de productie van sperma. “Dat signaal wordt naar de hersenen gestuurd omdat het lichaam merkt dat de teelballen meer moeite moeten doen om sperma te produceren”, aldus Chavarro, een van de onderzoekers.

Wijze raad voor mannen met vruchtbaarheidsproblemen

Al lijken de verschillen groot bij mannen met en zonder strak ondergoed, geen van beide zal noodzakelijk hinder ondervinden om kinderen te krijgen. Per zaadlozing komt er immers zo’n vijf milliliter sperma vrij, dat 40 tot 200 miljoen (!) zaadcellen telt. Een man met vruchtbaarheidsproblemen denkt daarentegen wel beter twee keer na over de keuze van zijn onderbroek.