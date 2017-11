Feest in regenboogland: heb jij ook een prachtexemplaar gespot? ADN

16u42 0 Twitter Anita Brunsting Wetenschap & Planeet Het is vandaag – om VRT-weerman Frank Deboosere te citeren – “feest in regenboogland”. Met dank aan een prima herfstdag met buien en mooie opklaringen. Op Twitter delen verschillende mensen heerlijke kiekjes van (dubbele) regenbogen.

Hoe ontstaan regenbogen? “Als zonlicht invalt op een regenbui, wordt het zonlicht (dat wij als wit licht zien) in de regendruppels gebroken in verschillende kleuren”, zo schrijft Deboosere op zijn website. “Aan de achterzijde van elke druppel wordt het zonlicht weerkaatst. Daarna volgt nog een tweede breking.” In sommige gevallen ontstaat er een tweede regenboog, de bijregenboog. Die komt tot stand doordat er in de regendruppels een tweede weerkaatsing gebeurt. Een greep uit de regenbogen die verschillende Vlamingen vandaag konden spotten:

Mooie dubbele regenboog regio Roeselare @frankdeboosere #regenboog pic.twitter.com/m5wuqprIIp Davy vantomme(@ davyvantomme) link

regenboog over Oostende @frankdeboosere pic.twitter.com/6vfcAAMfLZ noel callewaert(@ noel_callewaert) link

Mooie #regenboog gespot boven #Boom! Laat je echter niet afleiden door dit mooie kleurenspektakel en hou je aandacht op de baan👍🏻#herfstweer pic.twitter.com/V5hHU10o08 Lokale Politie Rupel(@ Politie_Rupel) link

@JillPeetersWX Dubbele regenboog in Brugge om 9u50 pic.twitter.com/T6TOdKACyd Tina(@ Shrimpmouse) link

#wisselendbewolkt met kans op een #bui én een #regenboog (of twee) en voor de niet- fietsers de #waterbus in #Antwerpen ( @frankdeboosere ) pic.twitter.com/qJBMwzXjxv Jeannette(@ sjekje) link

Deze ochtend nog een regenbui inclusief regenboog in sint-pieters-rode pic.twitter.com/idDgrSX63c Peter Boon(@ PeterBoon6) link

Eentje om te delen. Gewoon omdat het kan en omdat het geweldig mooi is. #rainbow #regenboog #allekleuren pic.twitter.com/lY1llcWJgC Wouter Bruyns(@ WouterBruyns) link

#gent onder de regenboog @frankdeboosere pic.twitter.com/9oFiqRBtVP Johan Nys(@ Johan_Nys) link

Het blijft iets magisch #regenboog #dagisweeralgoed :-) pic.twitter.com/9LlRm53a2y Davy Brocatus(@ Davybrocatus) link

Een gedeeltelijke regenboog deze namiddag rond 15.00 uur in onze buurt.#Waregem #vrtweer @frankdeboosere pic.twitter.com/nswdQTBPLU Frans Eggermont(@ Frans_Eggermont) link