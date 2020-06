Farmaceut Johnson & Johnson stopt verkoop witmakende crèmes JTO

20 juni 2020

16u42

Bron: AD 0 Wetenschap & Planeet Johnson & Johnson (J&J), moederconcern van farmabedrijf Janssen Pharmaceutica, stopt met de verkoop van witmakende huidcrèmes. Het bedrijf maakte bekend zijn producten van het merk Clean & Clear Fairness, die het in India verkocht, van de markt te halen.

De witmakende huidcrèmes kwamen onder vuur te liggen nu er wereldwijd een debat over racisme gaande is. Tegenstanders wijzen erop dat die producten het idee versterken dat een lichte huid beter is dan een donkere. “De voorbije weken kwam er discussie dat sommige namen of beweringen van onze producten om donkere plekken weg te werken zouden inhouden dat een witte huid beter is. Dit was nooit onze bedoeling. Een gezonde huid is een mooie huid”, klinkt het bij J&J.

Eerder deze maand al besloot het farmaceutisch bedrijf zijn Neutrogena Fine Fairness-lijn stop te zetten. Die producten werden verkocht in Azië en in het Midden-Oosten. Dat J&J de productie en de verkoop stopt, betekent niet dat deze producten onmiddellijk uit de rekken worden gehaald. Winkels kunnen hun voorraden gewoon verkopen. Andere bedrijven zoals Unilever, Procter & Gamble en L'Oréal verkopen gelijkaardige producten. Die bedrijven hebben nog niet gereageerd op het bericht.



Volgens Euromonitor International werd vorig jaar wereldwijd zowat 6.277 ton witmakende crème verkocht, inclusief producten tegen verouderende huid of het wegwerken van vlekken of sproeten.

Blackface

Colgate-Palmolive houdt de naam van zijn Chinese tandpastamerk Darlie tegen het licht. Het merk, dat vroeger Darkie heette, heeft een zwarte man met een hoge hoed als logo. Ten tijde van de oude naam was dat een logo van een man in blackface, een zwart geschminkte witte man. Colgate-Palmolive denkt na over een nieuwe naam voor het merk dat ook in onder meer Singapore, Maleisië en Taiwan een grote speler is.



Ook het rijstmerk Uncle Ben’s, bekend van onder meer rijst en sauzen, verdwijnt mogelijk uit de winkelrekken. Voor levensmiddelengigant Mars is het feit dat het merk en het logo door sommigen als racistisch wordt ervaren, reden om de naam en het logo te herzien. ‘Uncle’ was een gebruikelijke bijnaam voor oudere mannelijke slaven of bedienden in het zuiden van de Verenigde Staten. Het logo van Uncle Ben’s toont een oudere zwarte man.

Na de dood van de Amerikaan George Floyd werd wereldwijd gedemonstreerd tegen racisme (video)



