Fans van apocalyptische films en series zoals The Walking Dead kunnen beter om met pandemie volgens nieuwe studie KVDS

02 juli 2020

19u16 8 Wetenschap & Planeet Goed nieuws voor fans van films en series over het einde van de wereld, dodelijke virussen of zombies. Onderzoek is tot de conclusie gekomen dat kijken naar bijvoorbeeld Contagion of The Walking Dead helpt om verwerkingsstrategieën te ontwikkelen en die kunnen van nut zijn in het echte leven. Bij de uitbraak van een pandemie bijvoorbeeld, zoals met het nieuwe coronavirus.

De studie werd uitgevoerd door de Universiteit van Aarhus in Zweden en gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Social Psychology and Personality Science, waar het door andere wetenschappers onder de loep wordt genomen.

Volgens een van de auteurs van het onderzoek – psycholoog Mathias Clasen – kunnen films mensen helpen om zich voor te bereiden op vreselijke situaties, op dezelfde manier dat onze verbeelding ons toelaat om ons voor te bereiden op bijvoorbeeld een date of een sollicitatie.





“Als je veel films over het einde van de wereld bekeken hebt, zal je op een manier al ervaren hebben wat sociale onrust of quarantaine is of hoe mensen kunnen reageren na een vreselijke catastrofe. In vergelijking met iemand die nog nooit een simulatie gezien heeft over het einde van de wereld, ben je dan in het voordeel”, aldus Clasen in de Britse krant The Guardian.

Volgens de studie toonden fans van horrorfilms een grotere veerkracht tijdens de pandemie. Fans van apocalyptische films en zombiefilms bleken daarnaast ook beter voorbereid te zijn om met de corona-uitbraak om te gaan. “Deze mensen weten wat ze moeten doen”, aldus psycholoog Coltan Scrivner van de Universiteit van Chicago. “Met uitzondering van het toiletpapier weten ze bijvoorbeeld wat ze moeten kopen in de winkel om te overleven.”

In totaal werden 310 vrijwilligers ondervraagd over hun filmvoorkeuren. Vervolgens werd hen gevraagd hoe voorbereid ze zich voelden op de pandemie en welke mate van angst, depressie en slapeloosheid ze ervaren hadden. Fans van horrorfilms leken minder stress te hebben dan anderen. Wie graag apocalyptische films keek, was zowel mentaal als praktisch ook beter voorbereid.

