Falcon-9 draagraket lanceert succesvol tiende pakket Starlink-satellieten

07 augustus 2020

09u31

Bron: Belga 0 Wetenschap & Planeet Een Falcon-9 draagraket van het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft vrijdag succesvol 57 nieuwe satellieten voor zijn breedbandinternet Starlink gelanceerd, zo was rechtstreeks op zijn website te volgen.

De Falcon-9 vertrok om 07.12 uur Belgische tijd van op Cape Canaveral, na herhaaldelijk uitstel om technische en meteorologische redenen. Zowat acht minuten later landde de eerste trap op het droneship Of Course I Still Love You in de Atlantische Oceaan. Door raketonderdelen te recupereren kan SpaceX de lanceerkost drukken. Het was al de vijfde missie van deze rakettrap.

Ruim anderhalf uur later kwamen 57 elk 260 kilo wegende satellieten tegelijk vrij voor Starlink, een breedbandinternetwerk dat SpaceX aan het uitbouwen was, alsmede twee aardobservatiesatellieten voor het in Seattle gevestigde bedrijf BlackSky. Die waren zowat een half uur eerder uitgezet.

Het was al de tiende lancering voor Starlink, dat uiteindelijk duizenden kunstmanen moet omvatten. Het was ook de achtste dit jaar voor dit netwerk dat nu al 595 satellieten omvat en waardoor SpaceX de grootste vloot kunstmanen ter wereld bezit.

Niet iedereen juicht bij het Starlink-initiatief en soortgelijken van de concurrentie. Astronomen op de grond vrezen hinder voor hun waarnemingen. Terwijl de afvalberg in de ruimte groeit, stijgt ook het gevaar voor botsingen van afgedankte satellieten met nog operationele kunstmanen.

Het was de dertiende lancering van een Falcon-9 dit jaar en de negentigste sinds 2010.