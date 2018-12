Extra veel vallende sterren vannacht: “Doe een warme jas aan en zet je op een donkere plek” Nina Dillen

13 december 2018

18u43 4 Wetenschap & Planeet Sterrenspotters kunnen hun hartje ophalen, want de piek van meteorenzwerm Geminiden zorgt voor meer dan 100 vallende sterren per uur vannacht en morgenochtend. Het heldere weer maakt de kans op het spotten van een meteoor alleen maar groter.

De Geminiden zijn een actieve meteorenzwerm waardoor jaarlijks rond 14 december veel vallende sterren te zien zijn. Het is het winterse broertje van de bekendere Perseïden in augustus, dat meer kijklustigen lokt door de zomerse temperaturen. Toch is het de moeite waard om de kou te trotseren om een glimp op te vangen vannacht. Het heldere weer maakt de omstandigheden namelijk extra gunstig. “Vanaf 23u kan je al vallende sterren spotten,” legt weervrouw Jill Peeters uit. “In theorie vallen er rond dat tijdstip al 55 per uur, maar als je rekening houdt met onder meer lichtvervuiling kan je er in de praktijk een stuk minder zien. Op het hoogtepunt vallen er 120 per uur, vergelijkbaar met de Perseïden in de zomer. Het nadeel is dat het hoogtepunt om 10u45 valt als het al licht is, dus dan zie je geen sterren meer. Wie het meeste kans wil hebben op het zien van veel een meteoor, kan zijn wekker rond 6u zetten om te gaan kijken.” In de nacht van vrijdag op zaterdag is de kans kleiner dat er nog veel vallende sterren te zien zijn, omdat het aantal dan fel vermindert.

Wil je er veel zien, zet dan best je wekker om 6u Weervrouw Jill Peeters

Blik richting oosten

Sterrenspotters hebben behalve een warme trui en sjaal niet veel extra nodig, vult Peeters aan. “Het mooie aan vallende sterren is dat je ze makkelijk met het blote oog kan waarnemen. Op voorwaarde dat je op een donkere plek staat, waar je ogen een tijdje kunnen wennen aan de duisternis. Eventjes uit het raam kijken volstaat niet. Wie vanavond rond 23u begint te kijken, richt zijn blik best op het oosten - de plek waar de zon opkomt. Dat verschuift dan geleidelijk richting westen tegen de ochtend.” De weervrouw zelf plant ook te kijken. “Ik ga mij zeker een halfuurtje buiten zetten. Maar dat zal eerder vanavond zijn, ik ga mijn wekker er niet voor zetten. Ik stel voor dat iedereen die een ster ziet, de wens doet dat iemand anders er ook eentje kan zien (lacht).”