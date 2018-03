Experten: "Biodiversiteit gaat overal ter wereld achteruit. We moeten nu handelen" HR

23 maart 2018

15u41

Bron: Belga, ANP 1 Wetenschap & Planeet De biodiversiteit blijft overal in de wereld op verontrustende wijze achteruitgaan. Dit blijkt uit rapporten, samengesteld door honderden deskundigen, die bijeenkwamen in de Colombiaanse stad Medellin om een stand van zaken op te maken van de fauna, flora en bodems.

Volgens de deskundigen van IPBES - 'Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services - kent de aarde een "massale uitsterving" van soorten, de eerste sinds de verdwijning van de dinosaurussen ongeveer 65 miljoen jaar geleden, en de zesde in 500 miljoen jaar. "De gevolgen zijn dramatisch, zowel voor de economieën als de voedselveiligheid en de levenskwaliteit van de mens."

10.000 publicaties

Gedurende drie jaar werkten meer dan 550 vorsers op de synthese van de gegevens van ongeveer 10.000 wetenschappelijke publicaties. Het resulaat werd in vier rapporten over Amerika, Afrika, Azië-Stille Oceaan en Europa-Centraal-Azië gegoten. "In elke regio, met uitzondering van enkele positieve voorbeelden, gaan de biodiversiteit en de capaciteit van de natuur om bij te dragen tot het welzijn van de mens, achteruit of teniet door de druk op de habitat van de soorten, overexploitatie, het niet-duurzame gebruik van de natuurlijke rijkdommen, water- en luchtverontreiniging, de toename van invasieve soorten en de klimaatverandering", zegt de voorzitter van IPBES, Robert Watson.

De rapporten roepen unaniem tot actie op. "We moeten nu handelen om een einde te maken aan het niet-duurzame gebruik van natuurlijke hulpbronnen", schrijven de experts.