Expert denkt in geheim tunnelnetwerk in Israël plek gevonden te hebben waar Jezus volgens Bijbel water in wijn veranderde KVDS

31 augustus 2018

11u24

Bron: The NY Post 6 Wetenschap & Planeet Een Amerikaans professor denkt dat hij in een geheim tunnelcomplex in Israël de plaats gevonden heeft waar Jezus volgens het christelijke geloof water in wijn veranderde. Volgens Tom McCollough zou dat niet gebeurd zijn op de plaats die algemeen als Kana aanzien wordt en waar al eeuwenlang pelgrims uit alle windstreken naartoe trekken.

De bruiloft in Kana is een van de bekendste verhalen uit de Bijbel en omschrijft een van de eerste wonderen van Jezus. Als de wijn tijdens een huwelijk opraakt, geeft Jezus de bedienden de opdracht om kruiken met water te halen. Vervolgens verandert hij dat water in wijn.

Hevige discussies

Al eeuwenlang woeden hevige discussies over waar Kana zich precies bevond. De meest gangbare hypothese is dat het in het huidige Kafr Kanna was, een Arabische stad in het noordelijke district van Israël - het vroegere Galilea - op 6 kilometer van Nazareth. Volgens professor Tom McCollough zou dat echter niet kloppen en zou de plaats onder een stoffige heuvel liggen, 8 kilometer noordelijker. Een plek waar tussen 323 vóór en 324 ná Christus het joodse dorpje Khirbet Qana te vinden was. Zijn archeologen vonden daar intrigerende aanwijzingen voor.





Bij opgravingen werd daar een mysterieus netwerk van geheime tunnels blootgelegd, die gebruikt zouden zijn door de vroege christenen. Er werden kruisen gevonden, alsook referenties naar ‘Kyrie lesou’, wat Grieks is voor ‘Heer Jezus’. En een altaar met een plank waarop de resten lagen van een stenen kruik. Ernaast was plaats voor nog vijf andere kruiken. Zes in totaal dus, zoals in het bekende verhaal in het evangelie van Johannes.

Volgens McCollough – die de opgravingen leidt – zijn er nog drie andere plaatsen die in aanmerking komen als het Bijbelse Kana, “maar op geen enkele plek werden zo veel aanwijzingen gevonden als hier. Dit grote vereringscomplex werd vanaf het einde van de vijfde of het begin van de zesde eeuw gebruikt door christelijke pelgrims die eer wilden brengen aan het mirakel van het water en de wijn. En dat tot in de tijd van de Kruistochten, in de twaalfde eeuw.”

Joods dorp

Wat pelgrims uit die periode schreven over wat ze deden en zagen in Kana, komt volgens de prof overeen met wat zijn team vond in Khirbet Qana. En ook wat de joodse historicus Flavius Josephus in de eerste eeuw meldde over Kana, zou geografisch kloppen met de locatie van Khirbet Qana. “Hetzelfde voor verwijzingen in de Bijbel en teksten van rabbijnen”, klinkt het nog. “Ze spreken allemaal van een joods dorp in Beneden Galilea, vlakbij het meer.” (lees hieronder verder)

Over Kafr Kanna is hij sceptisch. “Die plaats werd pas in de 18de eeuw erkend als pelgrimssite voor gelovigen die Kana zochten. Dat was een periode waarin de Franciscanen de leiding hadden over bedevaarten en het faciliteren daarvan belangrijker was dan historische accuraatheid.”