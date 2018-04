Expeditie gaat op zoek naar verzonken menselijke nederzettingen op bodem Noordzee na vondst van fossielen en bewerkte botresten KVDS

10 april 2018

10u30

Wetenschappers van de universiteit van Gent gaan vanaf deze week samen met hun collega's van de universiteit van Bradford en het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) het terrein op in een zoektocht naar verloren gegane menselijke nederzettingen op de bodem van de Noordzee. Tijdens de IJstijd 10.000 jaar geleden stond die nog grotendeels droog en bestond die uit land met heuvels, valleien, moerassen, rivieren en meren. Bevolkt door onze voorouders en uitgestorven dieren als de mammoet en de wolharige neushoorn.

“Tijdens de IJstijd bevond heel wat zeewater zich in de vorm van ijs op het land en dat maakte dat de zeespiegel ongeveer honderd meter lager lag”, aldus dokter Jan Seys van het VLIZ in een interview op vrt. Dat betekent dat het Europese vasteland in die periode over land bereikbaar was vanuit Groot-Brittannië.

Zeebodem

“Onze expeditie wil een 3D-kaart van de zeebodem maken en de interessantste plaatsen vinden om in detail te gaan zoeken naar nederzettingen van onze voorouders”, gaat Seys verder. “Ook toen vestigden mensen zich het liefste aan water – zoals meren en rivieren – zodat ze makkelijker aan voedsel konden geraken. Die zullen we proberen te lokaliseren.” (lees hieronder verder)

Our best wishes to marine scientists and archeologists on board @HowBigIsBelgica Belgian research vessel, starting a journey to understand our prehistoric past in the #NorthSea, sometimes helped by bones found by fishermen! #Brownbank2018 #EYCH2018 pic.twitter.com/e4EaanQtDN EU Maritime & Fish(@ EU_MARE) link

Een van de plaatsen die de marine-experts en archeologen onder de loep willen nemen is de Bruine Bank, een 30 kilometer lange zandbank op de bodem van de zuidelijke Noordzee, halfweg tussen de Nederlandse en de Britse kust. Archeologen vermoeden al langer dat het ooit de thuis was van duizenden mensen, op basis van de toevallige vondsten van onder meer vissers.

“Die haalden er al bewerkte stenen en botresten boven”, vertelt dokter Tine Missiaen (VLIZ) vanop het terrein aan onze redactie. “Er werden ook al flink wat fossielen van dieren gevonden en waar dieren zijn, houden zich ook vaak mensen op. Vandaar onze interesse.”

Groot meer

De universiteit van Gent slaagde er ook in om vlakbij een gebied af te bakenen waar een groot meer gelegen moet hebben en een rivierensysteem. Wat het vermoeden dat er ooit ook mensen in de buurt leefden, nog versterkt. “Onze expeditie wil nu de blinde vlekken in kaart brengen in het zuiden van de Noordzee, zodat we een beeld krijgen van het vroegere landschap daar”, aldus nog Missiaen. (lees hieronder verder)

De zoektocht op de Bruine Bank zal vermoedelijk naar het einde van de week op gebeuren, omdat het weer het voorlopig niet toelaat. Momenteel wordt dichter bij de Belgische kust gewerkt.

Sporen

Als de bodem van de Noordzee over enkele maanden gereconstrueerd is op de interessante plaatsen, zal er geboord worden naar microscopische sporen die duiden op de aanwezigheid van mensen en dieren. Zo kunnen kiezelwieren ons bijvoorbeeld vertellen of er op een bepaalde plaats zoet of zout water voorkwam en ons een beeld geven van wat zich duizenden jaren geleden op een bepaalde plaats afspeelde.

De zoektocht wordt nu pas ondernomen omdat nu pas de technologie voor handen is om de expeditie uit te voeren. “We kunnen in vergelijking met bijvoorbeeld 10 jaar terug steeds beter en gedetailleerder speuren naar sporen op de zeebodem”, aldus nog Seys. “Ook met het oog op de toekomst kunnen we er nog iets van leren. Denk aan de opwarming van de aarde die ook een effect zal hebben op ons milieu en de zeespiegel.”