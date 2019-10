Europese landen stoten minder CO2 uit, maar 2030-doelstellingen zijn nog niet in zicht

31 oktober 2019

15u09 0 Wetenschap & Planeet De EU-landen hebben hun CO2-uitstoot met 2 procent verminderd in 2018. Dat blijkt uit onderzoek van de European Environment Agency (EEA). Om de klimaatdoelstellingen tegen 2030 te halen, moet echter een tandje worden bijgestoken. Vooral de transportsector blijft een zorgenkind.

Eerst het goede nieuws: de analyse van het EEA toont aan dat de EU goed op weg is om haar 2020-doelstelling, om tegen dan 20 procent minder CO2 uit te stoten dan in 1990, te halen. Voorlopige data van de lidstaten tonen aan dat de CO2-emissie in 2018 met 2 procent verder gedaald is, wat de totale reductie op 23,2 procent brengt ten opzichte van 1990.

Ander verhaal

Dat wil echter niet zeggen dat het al rozengeur en maneschijn is. De prognoses voor 2030 vertellen immers een ander verhaal. De ambitie is om tegen dan naar een reductie van 40 procent te gaan. Maar volgens de EEA zal, met het huidige beleid van de lidstaten, de teller stoppen op zo’n 30 procent minder uitstoot. Als het geplande beleid het komende decennium ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd, zou dat een reductie van 36 procent kunnen worden.

Volgens het rapport zouden enkel Griekenland, Portugal en Zweden hun 2030-doelen halen met hun huidige en geplande maatregelen. Zeven andere lidstaten, waaronder België, denken hun doelstellingen te kunnen halen met extra beleid.

Transportsector

Zoals wel vaker is ook in het EEA-rapport de transportsector het zorgenkind in het klimaatverhaal. De sector maakt immers maar traag vooruitgang, klinkt het. De doelstelling om tegen 2020 6 procent minder uit te stoten ten opzichte van 2010, wordt bijlange na niet gehaald. In 2017 (het laatste jaar waarvoor cijfers beschikbaar zijn) bedroeg de reductie amper 3,4 procent, en volgens sommige metingen zelfs maar 2,3 procent.