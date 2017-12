Europese Commissie verlengt vergunning van omstreden onkruidverdelger met 5 jaar kv eb

16u21

Bron: Belga 0 REUTERS Wetenschap & Planeet De Europese Commissie heeft vandaag de vergunning van glyfosaat met vijf jaar verlengd. Dat bevestigt ze in een zestien pagina's tellend antwoord aan meer dan één miljoen Europese burgers die het omstreden bestrijdingsmiddel liever verboden willen zien.

Het Europees burgerinitiatief tegen glyfosaat is door meer dan één miljoen inwoners uit 22 lidstaten ondertekend. Ze vragen Europa om het gebruik van het onkruidbestrijdingsmiddel te verbieden en maatregelen te nemen om pesticidengebruik in het algemeen af te bouwen. Het wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van bestrijdingsmiddelen moet dan weer een stuk transparanter, stellen de ondertekenaars: over de mogelijke negatieve gezondheidseffecten van glyfosaat bestaat ook binnen de wetenschap heel wat discussie, onder meer omdat een aantal studies door de industrie zelf werden besteld.

De lidstaten zijn zelf verantwoordelijk voor het toelaten, het gebruik en/of het verbieden van op glyfosaat gebaseerde producten op hun grondgebied. Europese Commissie

De Europese lidstaten kwamen echter eind november - na veel vijven en zessen - overeen om de vergunning van het onkruidbestrijdingsmiddel te verlengen met vijf jaar. De Europese Commissie is niet van plan op die beslissing terug te komen en legt de bal in het kamp van de lidstaten. Die zijn zelf "verantwoordelijk voor het toelaten, het gebruik en/of het verbieden van op glyfosaat gebaseerde producten op hun grondgebied", klinkt het in een communiqué. De Commissie benadrukt dat wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat er geen verband bestaat tussen glyfosaat en kanker.

AFP Activisten betogen tegen de verlenging van de vergunning voor glyfosaat in Brussel op 27 november 2017.

De Commissie erkent wel dat het wetenschappelijk onderzoek zelf transparanter kan, klinkt het. Ze is het er "volledig mee eens dat transparantie over wetenschappelijke beoordelingen en over de besluitvorming cruciaal is voor het vertrouwen in het regelgevingssysteem voor voedselveiligheid", klinkt het. De Commissie werkt aan een voorstel om het bestuur van de Europese Voedselautoriteit EFSA te verbeteren en om ervoor te zorgen dat wetenschappelijke studies openbaar worden gemaakt. Concrete initiatieven worden volgend voorjaar verwacht.

Niet onder de indruk

Europarlementslid Kathleen Van Brempt (sp.a) is alvast niet onder de indruk van het antwoord van de Commissie. "De Europese Commissie maakt weliswaar een opening voor een verbetering van de wetenschappelijke beoordeling van pesticiden, maar die is onvoldoende om de grote bezorgdheid van de Europese burgers over de gezondheidsrisico's van pesticiden weg te nemen", zegt ze. Zo stelt de Commissie voor om de ruwe data uit onderzoeken bekend te maken, maar dat is voor Van Brempt een vorm van neptransparantie, "want zonder dat je de gebruikte onderzoeksprocedures kent, kan je uit die ruwe data eigenlijk niet zo veel afleiden".

Bovendien schuift de Europese Commissie de hete aardappel door naar de lidstaten, zegt Van Brempt. Die moeten zelf beslissen of het gebruik van glyfosaat op hun grondgebied kan, "maar ten gronde antwoordt de Commissie niet op de twijfels over glyfosaat zelf."

In beroep?

Intussen hebben enkele Europarlementsleden uit onder meer de groene en sociaaldemocratische fracties het parlement opgeroepen om de verlenging van de vergunning voor glyfosaat aan te vechten. Dat zou kunnen via een beroep tot nietigverklaring in de commissie Juridische Zaken. De tijd dringt wel, want nadat de beslissing van de Europese Commissie is gepubliceerd, moet een beroep tot nietigverklaring binnen de twee maanden en 24 dagen worden ingediend. Eén van de lidstaten zou ook nog naar het Europees Hof van Justitie kunnen stappen tegen de verlenging van de vergunning. Ook Van Brempt is daar voorstander van. Ons land stemde eind november trouwens tegen de verlengde licentie.