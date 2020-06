Europa wil in 2026 Mars verkennen met nieuwe ruimterobot JOBR

17 juni 2020

11u01

Bron: BBC 4 Wetenschap & Planeet De Europese ruimtevaartorganisatie ESA is druk bezig met de ontwikkeling van een nieuwe Marsverkenner. Dat het ruimtevaartagentschap in 2022 al een toestel naar de rode planeet zou sturen, was al bekend. Nu is ook aangekondigd dat een andere verkenner in 2026 zou vertrekken naar Mars.

Het nieuwe ruimtetuig, dat de naam ‘Fetch Rover’ kreeg, zou door Europa in samenwerking met de Verenigde Staten ontwikkeld worden. Het wordt binnen zes jaar ingezet om gesteente vanop Mars naar de aarde te brengen voor onderzoek. ESA zal voor de ontwikkeling en de bouw van het ruimtetuig samenwerken met onder andere de luchtvaartgigant Airbus.

De Fetch Rover is onderdeel van een uitgebreide Marsmissie van de ESA en zijn Amerikaanse tegenhanger NASA. Het doel van deze missie is het Marsoppervlak verkennen en analyseren. De Fetch Rover zal stalen van gesteente ophalen op Mars die zijn verzameld door een Amerikaanse Marsverkenner, de ‘Perseverance Rover’. Die vertrekt volgende maand al naar de rode planeet en zal er gesteente losdrillen, in capsules stoppen en die capsules achterlaten op het oppervlak. De Fetch Rover zal deze capsules in 2026 zoeken, in een raketsysteem plaatsen en ze richting aarde lanceren.

Fiat 500

Volgens ESA zou de Fetch Rover zo’n 230 kilogram gaan wegen en ongeveer even groot worden als een Fiat 500. Met zijn wielen, die een diameter van 70 centimeter zullen hebben, zou de robot honderden meters per dag over het oneffen Marsoppervlak kunnen rijden. Het toestel zal ook een visueel herkenningssysteem hebben, waarmee het de stalen met gesteente kan herkennen en oppikken. Ook een robotarm, grijper en een automatisch gps-systeem zullen ingebouwd worden.

Het terugsturen van gesteente vanop Mars is een bijzonder complex en duur project. De uitvoering ervan kost miljarden. Als alles volgens plan loopt, hopen ESA en NASA tegen 2031 stukjes korst van de rode planeet te kunnen onderzoeken op aarde.

