Europa en Bill Gates slaan handen in elkaar om broeikasgassen terug te dringen ADN

17 oktober 2018

17u01

Bron: Belga 0 Wetenschap & Planeet De Europese Commissie en Bill Gates slaan de handen in elkaar. De Amerikaanse zakenman staat aan het hoofd van een internationaal investeringsfonds dat wetenschappelijke innovatie steunt om nieuwe technologieën voor schone energie te ontwikkelen. Nu richt hij samen met de Commissie een Europese tak van dat fonds op.

‘Breakthrough Energy Ventures’, zo heet het vehikel dat na de klimaattop van Parijs werd opgericht. Op die top nam de internationale gemeenschap het engagement op zich om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden en de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. In Europa liggen er plannen op tafel om de uitstoot tegen 2030 met veertig procent te verminderen, maar de Commissie kijkt nu al verder.

Bill Gates en Breakthrough Energy willen Europa helpen om de globale uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. "De energie die wereldwijd gebruikt wordt, zal de komende vijftig jaar alleen maar toenemen. Maar het nieuwe rapport van het VN-klimaatpanel toont nogmaals aan hoe belangrijk het is de uitstoot te beperken", zei Gates vandaag tijdens een persconferentie in Brussel.



Nuluitstoot

"Wat je dan moet doen, is op veel terreinen naar een nuluitstoot gaan. Geen emissies meer in de transportsector, bij het produceren van elektriciteit. Zelfs de industrie zou naar zero emissies moeten gaan." Innovatie is de enige manier om dat te bereiken, aldus Gates. "In Europa zijn er veel goede wetenschappers met goede ideeën. Breaktrough Energy engageert zich ertoe om op basis van dit partnerschap een team uit te bouwen en naar die ideeën op zoek te gaan."

Het Europese fonds - ‘Breaktrough Energy Europe’ - zal een slagkracht hebben van 100 miljoen euro en wordt wellicht in 2019 operationeel. De helft van kapitaal is afkomstig van Breakthrough Energy en de andere helft van de Europese begroting.

