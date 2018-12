EU-landen raken het eens over verbod wegwerpplastic: weg met rietjes, plastic bekers, bestek en borden vanaf 2021 ADN

19 december 2018

09u36

Bron: ANP, AD.nl 8 Wetenschap & Planeet Er komt een verbod in de Europese Unie op plastic wegwerpartikelen zoals rietjes, bestek, bekers, borden, plastic wattenstaafjes en roerstaafjes. Onderhandelaars van de EU-landen zijn het daar vanochtend over eens geworden. Door de meest vervuilende plastics vanaf 2021 te verbieden, hoopt de EU de enorme plasticberg te verminderen.

De Europese Commissie kwam in mei met een voorstel om de strijd met wegwerpplastic aan te gaan. Samen veroorzaken die producten immers ongeveer 70 procent van de vervuiling in zee, klonk het. Het Europees Parlement stemde daar dit najaar mee in.



Het verbod zal waarschijnlijk over ongeveer twee jaar van kracht worden. De landen moeten het onderhandelingsresultaat nog officieel bekrachtigen.