Ethisch onverantwoord? Chinese wetenschappers klonen bewust zieke honden

Schattig en speels huppelen ze rond in het testlokaal, maar niets is wat het lijkt. Maak kennis met drie gekloonde Beagle puppy's, die ziek werden geboren – tot grote blijdschap van Chinese wetenschappers.

Een hond klonen is op zich niets nieuw. Twaalf jaar geleden al slaagden Zuid-Koreaanse onderzoekers daarin. Wel nieuw is dat deze drie pups een kloon zijn van een hond wiens genen zo gemanipuleerd zijn dat het dier de ziekte atherosclerose heeft ontwikkeld, een aandoening die leidt tot vernauwing en verharding van de slagaders en waarvan je een hartaanval of beroerte kan krijgen. Drie keer klonen die handel – en dus de ziekte doorgeven aan de puppy's - en je hebt ideale studiemodellen voor wetenschappelijk onderzoek naar hart- en vaatziekten.

Doodsoorzaak nummer één

Hart –en vaatziekten zijn wereldwijd doodsoorzaak nummer één bij de mens. In 2015 stierven er 17,7 miljoen mensen aan, blijkt uit cijfers van de WHO. De wetenschap zet dan ook hard in op medisch onderzoek naar cardiovasculaire ziekten en het testen van mogelijke medicijnen. Dat eerst op proefdieren, en dus ook op honden. “Honden delen de meeste erfelijke ziektes met mensen, en daarom zijn ze de beste modellen om te bestuderen”, stelt Feng Chong, technisch directeur van biotechbedrijf Sinogene in Peking, dat nu de trotse bezitter is van vier genetisch identieke (zieke) honden: Apple, Longlong, Xixi en Nuonuo. De dieren zullen nu verschillende proeven ondergaan en medicijnen testen. Het uiteindelijke doel? “Het redden van mensenlevens.”

De Chinese manier van werken is omstreden. Honden klonen en ze bewust doodziek maken, enkel en alleen voor medisch onderzoek? “Ethisch onverantwoord”, zo klinkt het verbolgen bij dierenrechtenorganisaties.