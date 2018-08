Er bestaan 27 verschillende manieren om te sterven tijdens een hittegolf FT

04 augustus 2018

10u43 3 Wetenschap & Planeet Er zijn meer hittedoden dan vroeger, dat staat vast. En onderzoekers zeggen dat het de komende jaren nog erger wordt. In Hawaï kwamen ze bovendien tot de vaststelling dat er liefst 27 manieren zijn om te sterven aan een hittegolf.

De meer dan 1,3 miljard inwoners van China kregen deze week bijzonder onrustwekkend nieuws. Wetenschappers van het Massachusetts Institute of Technology voorspelden dat de regio Shanghai-Peking tegen het eind van deze eeuw onleefbaar wordt, een gevolg van extreem vochtige hittegolven waardoor het menselijk lichaam niet meer de kans heeft af te koelen. "Zelfs wanneer gezonde mensen in de schaduw zitten, zullen ze binnen de zes uur sterven", klonk het.

Ook onderzoekers uit Hawaï wezen er al op dat er in de toekomst veel meer hittedoden zullen vallen. Meer zelfs: volgens hen bestaan er liefst 27 verschillende manieren om te sterven aan een hittegolf. Ze vonden daarvoor vijf mechanismen die impact kunnen hebben op zeven belangrijke vitale organen in het lichaam: de hersenen, darmen, nieren, hart, longen, lever en alvleesklier. Wanneer ons lichaam wordt blootgesteld aan extreme hitte, sturen onze hersenen eerst en vooral een sein uit waardoor er meer bloed zal stromen naar de huid - en dat is noodzakelijk om af te koelen. Die toegenomen bloedtoevoer kan weliswaar leiden tot bloedtekort bij andere organen.

Ten tweede kan onze darmwand gaan breken waardoor stoelgang in het bloed terechtkomt en ons stilaan vergiftigt. Om dat bloed te stollen, maakt ons lichaam op zijn beurt te veel witte bloedcellen aan - het gaat in overdrive - waardoor andere ingewanden gaan ontsteken.

Bloedproppen kunnen ons bloed dan weer laten stollen, wat aanleiding kan geven tot een fatale bloeding. Dat allegaartje giftige stoffen doet bovendien onze spieren afbreken. In 27 verschillende combinaties laten die vijf bovenstaande processen onze organen uiteindelijk helemaal uitvallen. Of zoals een onderzoeker het verwoordt: "Sterven tijdens een hittegolf is als een terreurfilm met 27 slechte eindes om uit te kiezen."