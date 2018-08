Enorme 'losgeslagen' planeet met mysterieuze gloed verstomt astronomen Redactie

06 augustus 2018

22u34

Bron: The Independent, Science Daily 0 Wetenschap & Planeet Wetenschappers hebben voor het eerst radiostraling ontdekt van een "object van planetaire massa" buiten ons zonnestelsel, dat niet bij een ster hoort. Het hemellichaam, bijna 13 keer zwaarder en 20 procent groter dan Jupiter, zweeft in zijn eentje door de ruimte op zo'n 20 lichtjaren van de aarde.

Zowel de massa van het object als de enorme kracht van zijn magneetkracht tart alle kennis van astronomen over hemellichamen in de diepe ruimte. Het object werd voor het eerst gespot in 2016, met behulp van de Very Large Array-telescoop (VLA) in New Mexico. Aanvankelijk werd het beschouwd als een bruine dwerg, zeg maar een 'mislukte ster'.

Bruine dwergen zijn moeilijk te categoriseren. Ze zijn te groot om als planeet beschouwd te worden, en niet groot genoeg om een ster te zijn. Veel is er nog niet geweten over deze mysterieuze hemellichamen. De eerste werd pas waargenomen in 1995. Wetenschappers probeerden meer te ontdekken over de magnetische velden en radio-emissies van vijf bruine dwergen, toen bleek dat dit object wel eens iets anders zou kunnen zijn.

Het object, met de welluidende naam SIMP J01365663+0933473, bleek veel jonger dan de andere. Die leeftijd wijst er volgens de onderzoekers op dat ze hier niet te maken hebben met een 'mislukte ster', maar dat ze mogelijk een losgeslagen planeet ontdekt hebben.

Gloed

"Dit object situeert zich op de grens tussen een planeet en een bruine dwerg", zegt onderzoeker Melodie Kao, astronoom aan Arizona State University. "De verrassingen die dit object in petto heeft, kan ons helpen om de magnetische processen op sterren én planeten te begrijpen."

Het hemellichaam heeft, net als sommige bruine dwergen, immers een gloed die vergelijkbaar is met het noorderlicht op aarde, ondanks het gebrek aan zonnewinden die hier doorgaans voor verantwoordelijk zijn. Het is het radiosignaal van deze gloed dat de onderzoekers toeliet het object te ontdekken.

Een analyse van het onderzoeksteam, die gepubliceerd werd in The Astrophysical Journal, toonde aan dat het magnetische veld van de planeet ongelooflijk krachtig is: zo'n 200 keer sterker dan dat van Jupiter. Dat zou mogelijk kunnen verklaren waarom het object zo'n sterke gloed heeft.