Enorme lichtflits aan de hemel boven Schilde en Nederland waargenomen ttr

03 maart 2020

14u08 0 Wetenschap & Planeet Boven Schilde was er maandagnacht rond 00.40 uur een gigantische lichtflits te zien. Ook in Nederland merkten ze het fenomeen op. Verschillende mensen legden de indrukwekkende beelden vast en postten hun filmpjes op sociale media. Volkssterrenwacht Mira meldt aan onze redactie dat het om een vallende ster gaat.

Het zou gaan om een vallende ster: een steentje van ongeveer één centimeter dat de dampkring was binnengevlogen. Dit zorgde voor een felle lichtflits. “Vannacht was het helder weer. Op zo’n momenten gebeurt het weleens dat zo’n fenomeen mogelijk is. Het zijn immers lange nachten en korte dagen”, klinkt het bij Volkssterrenwacht Mira. “Het zonnestelsel bevat een ster: de zon. Daarrond draaien een heleboel planeten en andere hemellichamen. Daartussen is nog heel veel ruis, zoals schilfers metaal en brokjes steen die bewegen in het zonnestelsel.”

“Het gebeurt regelmatig dat er een brokje botst tegen de Aarde. Als zoiets van buitenaf door de lucht begint te klieven, dan gaat er door de wrijving tussen de luchtdeeltjes en de brokjes een hoge temperatuur ontstaan waarbij de indringers opbranden. De lucht zelf zal dan eventjes ontregeld zijn”, licht Volkssterrenwacht Mira verder toe.

“Het gaat met andere woorden om een opbrandend project dat langs het traject de luchtdeeltjes zal beroeren. Die gaan even een flits veroorzaken langs het traject van het opbrandende deel. Dat zien wij dan als een fel lijntje in de lucht. Vorige nacht was er sprake van een zeer felle flits. Dat heeft te maken met het feit dat het om een groter object gaat dan gewoonlijk. Als het iets is van een grootte van een knikker of een erwt gaat het voor een helderder fenomeen zorgen. Soms is het zelfs nog groter, zoals een vuist. Er blijft niets over van dat brandende deeltje. Het brandt op in de lucht, zoals hier het geval was. Het gebeurt zelden dat er iets neervalt op onze planeet. Zoiets noemen we dan een meteoriet.”