En plots krijgt de nieuwe stunt van Elon Musk een Belgisch tintje FT & ADN

23 februari 2018

15u35 0 Wetenschap & Planeet Elon Musk wil internet naar de meest afgelegen plekken ter wereld brengen. De eerste twee satellieten werden gisteravond de ruimte ingestuurd. En opvallend: de CEO van Tesla en SpaceX gaf zijn technische hoogstandjes de naam van een Belgische stripheld. Maak kennis met Tintin A en B (of Kuifje A en B).

Drie jaar geleden onthulde SpaceX-CEO Elon Musk Project Starlink. Met het breedbandproject wil hij duizenden met elkaar verbonden satellieten de ruimte insturen. Doel? De hele wereld goedkoop van razendsnelle internettoegang voorzien. SpaceX wil in totaal een slordige 4.425 kleine satellieten (zo groot als een gemiddelde auto) in een lage baan om de Aarde brengen, zo’n 1.100 tot 1.325 kilometer boven ons. Gisteren om 15.17 uur Belgische tijd gingen de eerste twee testsatellieten de lucht in op luchtmachtbasis Vandenberg in Californië, aan boord van een Falcon 9-raket.

En het werd voor de Belgen toch even 'schrikken' toen Musk de doopnaam van de twee op Twitter bekend maakte. Aanvankelijk heetten die nog Microsat 2a en 2b, maar nu gaf Musk ze de naam van onze meest bekende nationale globetrotter, Kuifje. 'Starlink', de naam van Musks project, refereert dan weer aan 'The Fault in Our Stars' of de roman van John Green.

First two Starlink demo satellites, called Tintin A & B, deployed and communicating to Earth stations pic.twitter.com/TfI53wHEtz Elon Musk(@ elonmusk) link

En alweer liet Elon Musk zich betrappen op een zottigheid. Nadat hij zijn rode Tesla met 'Starman' aan boord de ruimte had ingestuurd op de tonen van David Bowies 'Space Oddity', wilde hij zijn twee internetsatellieten 'Hello World' laten zeggen wanneer ze 22 uur na de lancering Los Angeles passeerden. Of het ruimtetuig succesvol heeft kunnen communiceren met haar grondstations - lees: de kantoren van SpaceX, het hoofdkwartier van Tesla en drie mobiele testbusjes - is nog niet bekend. "Vertel het niemand, maar het wifiwachtwoord is 'martians'", grapte Musk nog.

Een nieuwe en nooit geziene recuperatietest slaagde niet helemaal. Voor het eerst in de geschiedenis van de ruimtevaart wilde men een deel van de neuskegel hergebruiken. Die kegel kwam zoals gepland los. Een vangnet op een snel varend schip moest het ding opvangen. Het experiment slaagde bijna, al stortte de halve kegel enkele honderden meter van het schip vandaag in de oceaan. Musk opperde op Twitter dat wellicht grotere valschermen nodig zijn om de snelheid, aanvankelijk acht keer die van het geluid, voldoende af te remmen. Wellicht probeert SpaceX het op 29 maart opnieuw. Als de test lukt, kan het de lanceerkost met miljoenen dollar drukken.

Vanaf volgend jaar moeten de eerste ‘echte’ operationele internetsatellieten de ruimte in. Tegen 2024 wil SpaceX alle satellieten van Project Starlink hebben gelanceerd.

Tintin A & B will attempt to beam “hello world” in about 22 hours when they pass near LA Elon Musk(@ elonmusk) link