Elon Musks ruimte-Tesla is een mogelijke bacteriebom Erik Kouwenhoven

09 maart 2018

17u07

Bron: AD.nl 10 Wetenschap & Planeet Elon Musk heeft met de lancering van zijn Tesla Roadster richting Mars niet alleen een gigantische marketingtruc uitgehaald, maar tevens de grootste lading bacteriën ooit de ruimte in geschoten. Genoeg in ieder geval om eventueel leven op Mars uit te roeien.

Dat klinkt nogal sciencefictionachtig, maar de NASA heeft niet voor niets een complete afdeling opgericht die ervoor zorgt dat alles wat de ruimte in gaat compleet steriel is. Zo wordt voorkomen dat bacteriën op de maan of een ander hemellichaam onbeperkt voortwoekeren en zich ontwikkelen tot plaag. De regels gelden echter niet wanneer een ruimtevaartuig in een baan rond een bepaalde planeet wordt gebracht. Zoals bijvoorbeeld de Tesla van Musk, die hoogstwaarschijnlijk nog altijd het nummer Space Oddity van David Bowie afspeelt via de autoradio.

Sluimerstand

Nu is het heelal geen prettige omgeving, ook niet voor hardnekkige bacteriën en dus is de kans groot dat de meeste daarvan de reis niet zullen overleven. Maar volgens Alina Alexeenko, onderzoekster aan de Purdue University in de Amerikaanse staat Indiana, is dat niet altijd het geval. "Sommige bacteriën gaan in een soort sluimerstand, om weer te ontwaken als de omstandigheden gunstiger worden." En al heeft Musk zijn Roadster ongetwijfeld gepoetst voor de foto's voordat deze de lucht in ging, het is onmogelijk dat hij alle onderdelen heeft laten steriliseren.

Major Tom

Op dit moment pendelt de Tesla heen en weer tussen de baan van de aarde en Mars. In het doemscenario van Jay Melosh, eveneens verbonden aan Purdue University, landt de Tesla op Mars en worden eventuele marsmannetjes – in wat voor vorm dan ook – besmet en vernietigd door aardse organismen. Toch is die kans klein. Het is volgens onderzoekers aannemelijker dat de Tesla – over miljoenen jaren – op ramkoers komt te liggen met de aarde en daarbij in de aardse atmosfeer verbrandt, terwijl voor de laatste keer de afscheidsgroet van ‘Major Tom’ weerklinkt.