Elon Musk: “We kunnen over minder dan 2 jaar opnieuw landen op de maan” KVDS

19 juli 2019

17u47

Bron: Time, Space.com 0 Ruimtevaart Volgens Elon Musk (48) is het mogelijk om binnen de 2 jaar opnieuw op de maan te landen. Dat heeft de oprichter van Tesla en ruimtevaartbedrijf SpaceX gezegd aan de vooravond van de 50ste verjaardag van de allereerste mannen op de maan.

Musk deed de uitspraak in een interview met het Amerikaanse magazine Time. “Het zal misschien gek klinken, maar zeker met een onbemand ruimtetoestel moeten we over minder dan 2 jaar weer kunnen landen op de maan”, zei hij. “En binnen de twee jaar daarná moeten we weer mensen naar de maan kunnen sturen. Dat moet dus zeker binnen de vier jaar lukken.”

Starship

Het is niet duidelijk of hij dat alleen wil proberen te verwezenlijken - met SpaceX - of met de hulp van de Verenigde Staten. “Ik weet het nog niet zeker”, klinkt het. “Als het langer zou duren om de NASA en de autoriteiten ervan te overtuigen dat het mogelijk is dan om gewoon zelf te gaan, dan bestaat de kans dat we het gewoon zelf doen. Het zou wel eens makkelijker kunnen zijn om Starship op de maan te laten landen dan om de NASA te overtuigen dat het kan.”





Of hij zelf mee zou willen gaan op een missie naar de maan of – later – naar Mars? “Dat zou ik graag doen, ik denk dat het heel leuk zou zijn”, zegt hij. “Maar we mogen het hogere doel niet uit het oog verliezen: mensen op meer dan één planeet laten leven. Het gaat hier niet om een persoonlijke queeste van mezelf om op de maan of op Mars te raken.” (lees hieronder verder)

De sleutel tot het succes is herbruikbaarheid, volgens Musk. “Om een soort te worden die verscheidene planeten bewoont, moeten we volledig herbruikbare raketten hebben”, zegt hij. “Als we dat niet hebben, zou het een beetje zijn alsof de schepen van vroeger niet herbruikbaar waren. De prijs van een reis over de oceaan zou dan gigantisch geweest zijn. En je zou een tweede schip hebben moeten meeslepen om de terugtocht te kunnen maken. Of stel dat een vliegtuig niet herbruikbaar was. Niemand zou nog vliegen, want ze kosten een paar honderd miljoen dollar.”

Opmerkelijk: in het interview vertelde Musk dat hij bij de oprichting van SpaceX niet veel vertrouwen had in de toekomst van zijn ruimtevaartbedrijf. Hij dacht dat de kans 90 procent was dat het project zou mislukken. Daarom wilde hij bij aanvang ook niemand anders laten investeren in het bedrijf.

Mars Oase

Het opzet was oorspronkelijk ook heel anders. “Ik wilde een filantropische missie op poten zetten met de naam ‘Mars Oase’. Doel was een kleine serre te laten landen op het oppervlak van Mars. Daarin zouden zaden zitten in een vochtarme voedingsgel. Die zouden vocht krijgen bij de landing, waarna beelden genomen zouden worden van groene planten tegen een rode achtergrond”, zegt hij. (lees hieronder verder)

Doel was om het grote publiek warm te maken. “Dat zou op zijn beurt het Congres warm maken, zodat het meer geld zou vrijmaken voor de NASA. Ik was van plan om alles te financieren met de helft van het geld dat ik verdiend had met PayPal. Dat zou ik dan wel kwijt geweest zijn, maar het budget van NASA zou wel omhoog gaan. En we zouden naar Mars trekken”, klinkt het nog.

Miljardair

Dat laatste doet denken aan het project #dearmoon van SpaceX en de Japanse miljardair Yusaku Maezawa. Dat moet in 2023 Maezawa en een aantal kunstenaars in een baan rond de maan brengen. Zij zullen de allereerste privépersonen zijn die zich zo ver in de ruimte wagen.

Starship zal dan vijf tot acht nog te selecteren kunstenaars uit zo veel mogelijk disciplines aan boord hebben. Achteraf moet een tentoonstelling georganiseerd worden met hun werk.