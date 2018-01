Elon Musk test motoren Falcon Heavy en kondigt "binnen een week of zo" lancering aan hr

24 januari 2018

21u10

Bron: Belga 0 Wetenschap & Planeet De Amerikaanse raketbouwer SpaceX heeft woensdag een succesvolle "statische test" verricht met zijn, nieuwe, zware draagraket Falcon Heavy, zo luiden overeenstemmende berichten op Twitter. Het was niet de bedoeling van de grond te komen.

De nieuwe draagraket onderging de test met het ontsteken van de 27 Merlin-motoren rechtopstaand op een lanceerplatform op Cape Canaveral in Florida. Het was niet de bedoeling van de grond te komen. Hoelang de ontbranding heeft geduurd, is nog onduidelijk. Volgens een tweet bedroeg de duurtijd naar schatting tien seconden. "De raket staat er nog", luidde een andere tweet na het stilleggen van de motoren. Of "blijkbaar waren er geen problemen". Topman Elon Musk van SpaceX (en van Tesla) twitterde later woensdag dat de test "goed" was en dat er "binnen een week of zo" een eerste lancering komt. SpaceX heeft eerder met zijn Falcon-9 draagraket de commerciële lanceermarkt op zijn kop gezet.

Falcon Heavy hold-down firing this morning was good. Generated quite a thunderhead of steam. Launching in a week or so. pic.twitter.com/npaqatbNir Elon Musk(@ elonmusk) link