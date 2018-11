Elon Musk: ‘Je gaat de wereld niet veranderen in 40-urige werkweek’ Marleen Luijt

27 november 2018

13u26

Bron: AD.nl 0 Wetenschap & Planeet Volgens Elon Musk, Tesla-baas en miljardair, moet je ‘80 tot 100 uur per week’ werken om de wereld te veranderen. Dat twitterde hij gisteren.

‘Er zijn veel makkelijker plekken om te werken, maar niemand heeft ooit de wereld veranderd met 40 uur per week’, twitterde Elon Musk gisteren over werken in een van zijn bedrijven, als reactie op een bericht van The Wall Street Journal.

There are way easier places to work, but nobody ever changed the world on 40 hours a week Elon Musk(@ elonmusk) link

Musk riep mensen op om bij een van zijn bedrijven te komen werken - SpaceX, Tesla, BoringCompany en Neuralink. De Amerikaanse krant twitterde daarop: ‘Tesla is one of Silicon Valley’s most in-demand employers, despite—or because of—Elon Musk'. (Tesla is een van de meest veeleisende werkgevers in Silicon Valley, ondanks of dankzij Elon Musk).

Wat dan wel de ideale werkweek is om iets te betekenen voor de wereld, wilde een twitteraar weten? Dat hangt van de persoon af, antwoordde Musk, maar 80 tot 100 uur zeker.

Varies per person, but about 80 sustained, peaking above 100 at times. Pain level increases exponentially above 80. Elon Musk(@ elonmusk) link

In een interview met Recode vertelde Musk onlangs nog dat hij zelf 120 uur per week werkte om de productie van Tesla Model 3 op te voeren. Sowieso zou “iedereen” bij Tesla om die reden wekelijks 100 uur werken. Nu zit hij trouwens weer op een “werkbare 80 tot 90 uur”.

Overigens berichtte Business Insider in september al dat die lange dagen menig werknemer de strot uitkomen. De redactie sprak 42 werknemers die zich beklaagden over agressieve e-mails en 70-urige werkweken. Gek genoeg gaf Musk recent zelf toe dat die lange werkweken niet goed voor zijn gezondheid zijn: “Niemand zou zoveel uur aan z'n werk moeten besteden.”