Ellende zoekt gezelschap: "Gedeelde miserie is de lijm die vriendschappen samenhoudt" Annick Wellens

20 augustus 2018

17u59 0 Wetenschap & Planeet Tieners en pubers hechten veel belang aan vrienden. En dat geldt niet alleen voor vrolijke jongeren, maar ook voor adolescenten die eerder teruggetrokken zijn: “Jongeren zoeken vrienden op die op hen lijken. Gedeelde gevoelens en gedeelde miserie zijn de lijm die vriendschappen samenhoudt.”

Een nieuwe studie over adolescente vriendschappen besluit dat ellende van gezelschap houdt. Onderzoekers van de Florida Atlantic University bestudeerden de mate waarin angstige gevoelens, symptomen van depressie, sociale terughoudendheid en onderdanigheid het afbrokkelen van vriendschappen voorspelden. Daarbij vroegen ze zich af of vriendschappen eindigen omwille van onderlinge verschillen wat hun geestelijke gezondheid betreft.



“Zelfs wanneer de adolescenten worstelden met hun persoonlijke gezondheid, had dat geen nadelige invloed op hun sociale relaties”, aldus Brett Laursen, onderzoeker verbonden aan het departement psychologie aan de universiteit van Florida. Dat is tenminste zo als iedereen van de vriendengroep worstelt met psychologische problemen. “Hoe groter de onderlinge verschillen, hoe instabieler de relatie.”

Verschil in onderdanigheid

Voor het onderzoek bestudeerde het team psychologen van FAU (Florida Atlantic University) 397 jongens en meisjes. Bij de start van het onderzoek waren ze 13 jaar oud en ze werden opgevolgd tot ze 18 werden. Bovendien bestonden vriendengroepjes die de onderzoekers bestudeerden enkel uit jongens of meisjes, ze waren met andere woorden niet gemengd.

In de meeste opzichten golden de bevindingen voor zowel jongens als meisjes. Er was slechts één opmerkelijk verschil. Een jongengsgroep waarbij de ene onderdaniger was dan de andere, was meestal gedoemd om te falen. Bij meisjes zorgde dat verschil in onderdanigheid echter voor een sterkere relatie. “Dat komt waarschijnlijk omdat jongens meer competitief zijn”, verklaart Laursen.

"Als kinderen moeite hebben om vrienden te maken en bij te houden, kan het belangrijk zijn om hen eraan te herinneren hoe belangrijk het is om iemand te vinden die op hen lijkt”, besluit Laursen.