Elke twee seconden iemand dakloos door klimaatverandering

04 december 2019

Bron: IPS 0 Wetenschap & Planeet Natuurrampen als gevolg van de klimaatverandering waren het voorbije decennium de belangrijkste reden voor mensen om hun huis te ontvluchten. Elk jaar werden 20 miljoen mensen op die manier dakloos, zo blijkt uit cijfers van Oxfam.

Mensen lopen zeven keer meer kans om dakloos te worden door cyclonen, overstromingen en bosbranden, dan door aardbevingen of vulkaanuitbarstingen, stelt het Oxfam-rapport.



Vooral mensen in arme landen lopen gevaar, hoewel die de minste verantwoordelijkheid dragen voor de klimaatverandering. Maar ook rijkere landen zijn niet immuun, blijkt uit de recente bosbranden en overstromingen in Australië, de Verenigde Staten en Europa.

Armste gemeenschappen

“Onze regeringen moeten dringend de realiteit onder ogen zien van de klimaatcrisis, die miljoenen vrouwen, mannen en kinderen uit hun huizen jaagt”, zegt Danny Sriskandarajah van Oxfam. “De armste mensen in de armste landen betalen de hoogste prijs, van boeren in Guatemala tot herders in Ethiopië en de slachtoffers van cyclonen in Azië en zuidelijk Afrika.”



De grote verschillen in de impact van de klimaatcrisis worden overal ter wereld zichtbaar. Zo raakten tienduizenden mensen dakloos na de doortocht van cycloon Idai in Mozambique, Malawi en Zimbabwe. Hun armoedige huizen waren vaak niet bestand tegen de felle regen en wind.

Mensen in lage- en middeninkomenslanden lopen vier keer meer kans om uit hun huis verdreven te worden dan inwoners van rijke landen als de VS.

Kleine eilandstaten zijn goed voor zeven van de tien landen waar mensen het hoogste risico lopen om dakloos te worden door extreem weer. In landen als Dominica en Tuvalu was elk jaar tussen 2008 en 108 gemiddeld 5 procent van de bevolking op de vlucht. De gemiddelde uitstoot van de inwoners van kleine eilandstaten is gemiddeld een derde van die in rijke landen.

Compensatie

De Verenigde Naties werken op de klimaattop in Madrid aan een herziening van het ‘Warsaw Mechanism on Loss and Damage’, een compensatiemechanisme om de armste landen te helpen zich te wapenen tegen klimaatschokken.

Tot nog toe stonden die landen er grotendeels alleen voor om de kosten van de klimaatverandering te betalen. Voor kleine eilandstaten loopt de factuur op tot soms 20 procent van hun bruto binnenlands product.

“Overheden kunnen en moeten van Madrid een succes maken”, zegt Sriskandarajah. “Ze moeten snellere en meer ambitieuze uitstootreducties beloven, en een nieuw ‘Loss and Damage’-fonds op het getouw zetten om de arme gemeenschappen te helpen om klimaatrampen te boven te komen.”