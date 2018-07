Elke drie minuten wordt een tienermeisje besmet met hiv ADN

25 juli 2018

15u00

Bron: Unicef 0 Wetenschap & Planeet In 2017 raakten om het half uur ongeveer 30 tieners van 15 tot 19 jaar oud besmet met hiv, zegt UNICEF in een nieuw rapport. Twee derde hiervan zijn meisjes.

"Dit is een gezondheidscrisis én een agentschapscrsis", zegt UNICEF-directeur Henrietta Fore. "In de meeste landen hebben vrouwen en meisjes geen toegang tot informatie, diensten of zelfs maar de macht om nee te zeggen tegen onveilige seks. Hiv gedijt onder de meest kwetsbare en gemarginaliseerde bevolkingsgroepen. Tienermeisjes staan hierbij in het middelpunt van de crisis. "

Het rapport Women: At the heart of the HIV response for children biedt ontnuchterende statistieken over de aanhoudende wereldwijde aids-epidemie en de gevolgen daarvan voor de meest kwetsbaren. Vorig jaar stierven 130.000 kinderen en adolescenten van 19 jaar en jonger aan aids, terwijl er 430.000 - bijna 50 per uur - werden geïnfecteerd. Dit rapport, gepresenteerd tijdens de Internationale aids-conferentie die deze week in Amsterdam plaatsvindt, zegt dat adolescenten de dupe blijven van de epidemie en dat het niet bereiken van hen de vooruitgang vertraagt die de wereld de afgelopen twintig jaar heeft gemaakt bij het aanpakken van de aids-epidemie.

Enkele opvallende vaststellingen uit het rapport:

• Bijna twee derde van de 3 miljoen personen onder de 19 jaar met hiv zijn adolescenten tussen de 10 en 19 jaar.

• Hoewel sterfgevallen voor alle andere leeftijdsgroepen, inclusief volwassenen, sinds 2010 zijn afgenomen, is het aantal sterfgevallen onder oudere adolescenten (15-19) niet gedaald.

• In 2017 leefden ongeveer 1.2 miljoen adolescenten tussen 15 en 19 jaar met hiv - 3 op 5 zijn meisjes. De verspreiding van de epidemie onder adolescente meisjes wordt gevoed door vroege seks, inclusief met oudere mannen, gedwongen seks, machteloosheid in onderhandelingen over seks, armoede en gebrek aan toegang tot vertrouwelijke counseling- en testdiensten.

Onderwijs

"We moeten meisjes en vrouwen voldoende economisch beveiligen zodat ze zich niet hoeven te wenden tot sekswerk. We moeten ervoor zorgen dat ze de juiste informatie hebben over hoe hiv wordt overgedragen en hoe ze zichzelf kunnen beschermen, " zegt UNICEF ambassadrice Angelique Kidjo in een essay dat in het rapport wordt gepubliceerd. "En natuurlijk moeten we ervoor zorgen dat ze toegang hebben tot alle diensten of medicijnen die ze nodig hebben om gezond te blijven. Bovenal moeten we meisjes en vrouwen weerbaarder maken en onderwijs is de beste manier om dat te bereiken. "

Overdacht van hiv van moeder op kind

Om de verspreiding van de epidemie tegen te gaan, lanceerde UNICEF - in nauwe samenwerking met UNAIDS en andere partners - een aantal initiatieven. Deze initiatieven, en andere vóór hen, hebben volgens het rapport geleid tot aanzienlijk succes bij het voorkomen van overdracht van hiv van moeder op kind. Het aantal nieuwe infecties bij kinderen van 0 tot 4 jaar is tussen 2010 en 2017 met een derde afgenomen. Nu hebben 4 op de 5 zwangere vrouwen die leven met hiv toegang tot een behandeling om ze gezond te houden en het risico van overdracht op hun baby's te verminderen.

In de regio Zuidelijk Afrika bijvoorbeeld, hebben in het epicentrum van de aidscrisis, Botswana en Zuid-Afrika, nu een overdracht van slechts vijf procent van moeder op kind en heeft meer dan 90 procent van de vrouwen met hiv, effectieve hiv-behandelingsregimes . Bijna 100 procent van de zwangere vrouwen in Zimbabwe, Malawi en Zambia kennen hun hiv-status.

"Vrouwen zijn het meest getroffen door deze epidemie - zowel wat betreft het aantal infecties als het feit dat zij de belangrijkste verzorgers zijn voor mensen met de ziekte. Ze zouden in de frontlinie van de strijd tegen de epidemie moeten blijven," zegt Fore. "Het gevecht is nog lang niet afgelopen."