Einsteins notities met 'geheim voor geluk' gaan onder de hamer

Bron: The Guardian 0 Getty Wetenschap & Planeet Albert Einstein schreef 95 jaar geleden tijdens een reis door Japan zijn theorie over een gelukkig leven neer. Twee notities met Einsteins bespiegelingen over leven en geluk worden binnenkort geveild.

Kort nadat hij had vernomen dat hij de Nobelprijs had gewonnen, vertrok Einstein in 1922 voor een reeks lezingen naar Japan. Bij zijn aankomst in Tokio bleek zijn faam toegenomen. Toen hij op zijn hotelkamer in het Imperial Hotel in Tokio een boodschapper op bezoek kreeg, bleek Einstein geen geld op zak te hebben om de man een fooi te geven. Hij gaf hem twee blaadjes met notities en zei dat die in de toekomst waardevol zouden worden.

Op één van de blaadjes, briefpapier van het hotel, had Einstein het volgende geschreven: "Een rustig en bescheiden leven levert meer geluk op dan het nastreven van succes in combinatie met aanhoudende rusteloosheid". Op het andere briefje stond: "Waar een wil is, is ook een weg". Beide briefjes dateerde en ondertekende hij. In het veilinghuis Winner's in Jeruzalem gaan de notities onder de hamer.

