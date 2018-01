Eindelijk onthult Elon Musk wanneer 's werelds krachtigste draagraket voor het eerst de ruimte ingaat FT

30 januari 2018

18u43 1 Wetenschap & Planeet Wat is er al veel over geschreven en gezegd, over de superraket van SpaceX. De motoren van de Falcon Heavy werden vorige week al even getest, maar het blijft wachten op de lancering. Elon Musk brengt nu eindelijk duidelijkheid. 's Werelds krachtigste raket wordt op 6 februari de ruimte ingejaagd - met aan boord zijn rode Tesla.

SpaceX en Elon Musk zitten al jaren op hete kolen, maar op 6 februari is het - eindelijk - zover: de eerste lancering van de Falcon Heavy. Het ruimtetuig had eigenlijk al zijn eerste testvluchten in 2013 en 2014 moeten ondergaan, maar die werden altijd uitgesteld. Ook in november vorig jaar bleef het krachtige broertje van de Falcon 9 aan de grond. De lancering zou vervolgens "ergens in januari" plaatsvinden, maar dat wordt nu dus februari.

Een behoorlijke vertraging dus, omdat SpaceX zich een beetje verslikt had in de ontwikkeling van de nieuwste raket. Liefst 27 motoren moeten tegelijkertijd ontbranden en dat blijkt een huzarenwerkje. Al komen we intussen een stapje dichter. Vorige week nog werden de motoren getest, mét succes. “De raket staat er nog”, klonk het daarna grappend bij Musk.

First static fire test of Falcon Heavy complete—one step closer to first test flight! pic.twitter.com/EZF4JOT8e4 SpaceX(@ SpaceX) link

Wat de Heavy nu zo speciaal maakt? SpaceX heeft eerder al met zijn Falcon 9 de commerciële lanceermarkt op zijn kop gezet. Zijn sterkere broertje doet meer en wil de komende twee jaar ruimtetoeristen naar de maan en Mars laten vliegen. De nieuwste uitvinding kan bijgevolg meer gewicht de ruimte insturen door de twee extra stuwmotoren. En dat maakt het ook mogelijk grote, commerciële satellieten mee te sturen. De Falcon Heavy wordt zo de krachtigste raket sinds de maanraket Saturn V, die sinds 1973 niet meer heeft gevlogen. En heeft meer dan tweemaal de vrachtcapaciteit van de krachtigste raket op de huidige markt (voor de specialisten: de Delta IV Heavy, goed voor 28,8 ton). Volgens SpaceX kan hun tuig 63.800 kilo in een baan rond de Aarde tillen. Op een reis naar Mars zou dat 16.800 kilo zijn.

Met glas champagne

De lancering zal plaatsvinden op het Apollo 39A lanceerplatform op het Kennedy Space Center in Florida. Van dit historische platform werd ook Neil Armstrong naar de maan gestuurd.

Om alles extra feestelijk te maken, stuurt Musk zijn eigen rode Tesla Roadster uit 2009 mee die dan “zeker een miljard jaar” zal kunnen rondzweven in de ruimte. NASA heeft intussen ook tickets verkocht om het evenement 'live' te kunnen bijwonen, met glaasje champagne en bijpassende bril, voor het luttele bedrag van 158 euro.

Aiming for first flight of Falcon Heavy on Feb 6 from Apollo launchpad 39A at Cape Kennedy. Easy viewing from the public causeway. Elon Musk(@ elonmusk) link