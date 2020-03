Eindelijk: alle bosbranden in zwaar getroffen Australische deelstaat zijn geblust ADN

03 maart 2020

10u48 0 Wetenschap & Planeet Eindelijk. Voor de eerste keer sinds lang woeden er geen bosbranden meer in de Australische deelstaat New South Wales. Allesverwoestende vuurhaarden teisterden al sinds juli vorig jaar de regio. Miljoenen hectaren bossen gingen in de vlammen op.

Het heuglijke nieuws werd door de brandweer van de deelstaat bekendgemaakt op Twitter. “Voor de eerste keer sinds het begin van juli 2019 zijn er momenteel geen actieve bosbranden of grasbranden in NSW”, klinkt het. “Dat is meer dan 240 dagen vuuractiviteit in de staat.”

For the first time since early July 2019, there is currently no active bush or grass fires in #NSW. That’s more than 240 days of fire activity for the state. #nswfires #nswrfs pic.twitter.com/NpjF3lAHKa NSW RFS(@ NSWRFS) link

Australië kampte de afgelopen maanden met uitzonderlijk hevige natuurbranden. Ongeveer 12 miljoen hectare werd in de as gelegd, 33 mensen kwamen om het leven, en naar schatting zouden een miljard inheemse dieren gedood zijn door het vuur. Verder werden meer dan 2.500 huizen vernietigd. New South Wales was de zwaarst getroffen staat.



De recente bosbranden hebben uiteindelijk meer dan 20 procent van de Australische bossen in het land in de as gelegd. Dat is meer dan tien keer meer dan andere jaren.

Gisteren raakte bekend dat de zomers in Australië tegenwoordig een maand langer duren vergeleken met de jaren ’50. Hoewel een langere zomer veel mensen aangenaam in de oren zal klinken, zijn de hogere temperaturen voor Australië zeer problematisch. Met langere zomers is er meer kans op hitte en droogte. Daardoor neemt ook het risico op bosbranden toe.