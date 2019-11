Eighties en nineties waren makkelijk, maar hoe benoem je het voorbije decennium? HR

13 november 2019

15u32

Bron: Wikipedia 0

Op 1 januari 2020 start een nieuw decennium, of een periode van tien jaar. Het woord is afkomstig van het Latijnse decem, dat tien betekent, in combinatie met annus voor jaar. De meeste decennia laten zich makkelijk benoemen: de fifties, sixties, seventies, eighties, nineties. Het eerste decennium van een nieuwe eeuw is al moeilijker. Daarvoor wordt de term ‘the aughts’ gebruikt. Voor het voorbije decennium, de jaren ‘10, die aflopen op 31 december 2019, spreekt men over de 2010's of de ‘tens’.

Lees ook: Economische experten voorspellen 10 trends voor het nieuwe decennium vanaf 2020