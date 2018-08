Eetlust zit er via de hersenen ingebakken bij obese personen: "Cognitieve trainingen kunnen vermogen om eraan te weerstaan verbeteren" Annick Wellens

29 augustus 2018

We kijken nogal snel neer op mensen met overgewicht, beschouwen hen als lui en ongedisciplineerd. Bovendien verwijten velen hen de hoge kost voor de gezondheidszorg. Maar onderzoek bevestigt nogmaals dat we gezondheid minder goed in handen hebben dan we zouden willen. Behalve genetica beïnvloedt ook de hersenstructuur de zin naar eten. En zo word je gewoon geboren.

Een recente studie, geleid door onderzoekers van het neurologisch instituut in Montreal, onderzocht de hersenstructuur van talrijke proefpersonen. Dat deden ze met behulp van een MRI (Magnetic Resonance Imaging)- scan. Wat ze op die scans zagen, brachten ze in verband met het lichaamsgewicht van de proefpersoon.



Clinici moeten stilstaan bij het beeld dat we hebben van obese mensen. Het is immers de misnoegde manier van denken die bepaalde personen kwetsbaar maakt voor obesitas. Niet altijd hebben ze hun eigen gezondheid in handen omdat obesitas verweven is met de hersenstructuur en cognitieve processen. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek met 1.200 proefpersonen, onder wie broers en zussen en verschillende tweelingen. In naam van de wetenschap gnigen ze allemaal onder de scanner liggen.

Prefrontale cortex

Al snel werd duidelijk dat de personen met een hogere body mass index (BMI) ook een dikkere linker prefrontale cortex en een dunnere rechter prefrontale cortex. Eerdere studies toonden al aan dat die prefrontale cortex een rol speelt bij de eetlust. De proefpersonen met een dikkere linker prefrontale cortex reageerden veel gevoeliger op foto’s van eten.

Omdat verschillende proefpersonen verwant aan elkaar waren, konden onderzoekers de rol van erfelijkheid (genetica) van die van de hersenstructuur onderscheiden. Met behulp van enkele statistische rekensommen ontdekten de onderzoekers dat veel van de neurologische kenmerken een belangrijke rol spelen bij overgewicht en obesitas. De rol die genetica speelt, wordt gedeeltelijk tot uiting gebracht via de hersenanatomie en cognitieve functies.

"Dit onderzoek zal nuttig zijn bij het ontplooien van doelgerichte interventies om mensen met obesitas te helpen", zegt de hoofdauteur van het onderzoek, Uku Vainik. "Met behulp van cognitieve trainingen zouden we het vermogen om aan voedsel te weerstaan kunnen verbeteren.”

Armoede als factor

Behalve genetica en de neurologische functies speelt vaak ook de opleidingsgraad een rol. Hoogopgeleiden zijn vaak gezonder dan diegenen die minder goed verdienen. Dat is niet altijd omwille van onwetendheid, wel door een gebrek aan middelen.