Eerste zonnefarm op Noordzee doorstaat stormen ADN

10 december 2019

14u41

Bron: Belga 2 Wetenschap & Planeet Een Nederlands proefproject met drijvende zonnepanelen op de Noordzee heeft zijn eerste testen succesvol doorstaan.

Het systeem heeft de afgelopen weken energie opgewekt en met succes ook al enkele stormen getrotseerd. Volgens maker ‘Oceans of Energy’ is de zogeheten zonnefarm uniek in de wereld. "Geen enkel systeem kan zoals dat van ons golven tot 13 meter hoog aan", zegt oprichter Allard van Hoeken.

Ruiger

Zonnepanelen op water worden steeds vaker toegepast, maar over het algemeen liggen die op stilstaand water, zoals meren en plassen. Op zee bestaan wel al zonneparken in de Malediven, erkent Van Hoeken. “Maar die liggen aan de binnenkant van een atol en zijn geschikt voor golfhoogtes van een tot anderhalve meter.” Op de Noordzee gaat het er een stuk ruiger aan toe.



Een van de voordelen van zonne-energie opwekken op zee is dat er volop ruimte is. Oceans of Energy heeft uitgerekend dat het in theorie mogelijk is om op 5 procent van de Nederlandse Noordzee de helft van de totale energiebehoefte met zonnecellen op te wekken.

Het bedrijf wil de panelen tussen windmolens laten drijven. “Daar komt wel wat schaduw vanaf, maar het effect daarvan is minimaal. Windmolens staan 1.000 tot 1.500 meter uit elkaar. Het scheelt misschien een procent opbrengst”, zegt Van Hoeken. Er zijn echter ook factoren die de opbrengst 10 tot 15 procent hoger maken dan op land. Zo heeft het zeewater een koelende werking en straalt meer zonlicht op de panelen.

Groter en groter

De installaties kunnen als bijkomend voordeel hebben dat er vissen op afkomen en mosselen of zeewier op kunnen groeien, zo stelt het bedrijf, dat onder meer samenwerkt met onderzoeksbureau TNO, Maritiem Research Instituut Nederland en de energiebedrijven One-Dyas en TAQA.

Sinds 23 november ligt een testsysteem van 28 panelen op zee ter hoogte van de Zeeuwse kust. Dat wordt nog flink uitgebreid en als het project een succes is, willen de makers een groter systeem bouwen dat 1 megawatt aan stroom opwekt. Dat is genoeg voor ongeveer duizend huishoudens. Uiteindelijk wil het bedrijf zonneparken van 100 megawatt en groter gaan bouwen.