Eerste bemande commerciële ruimtevlucht ooit succesvol geland op aarde

02 augustus 2020

19u05

Bron: CNN, Reuters 8 Wetenschap & Planeet Twee maanden na de historische lancering is de SpaceX Crew Dragon succesvol terug geland op aarde. Het ruimtevaartuig is om 20.48 uur onze tijd geland in zee voor de kust van Florida. “Alles gaat goed”, laten de astronauten aan boord weten. Zij dobberen nu nog rond op de Atlantische oceaan in afwachting van enkele veiligheidscontroles.

Astronauten Bob Behnken en Douglas ‘Doug’ Hurley zijn 63 dagen na hun vertrek op 30 mei eerder dit jaar terug op aarde. Ze verbleven al die tijd in het Internationaal Ruimtestation (ISS) waar ze meewerkten aan wetenschappelijk onderzoek. Gisteren om 01.35 uur onze tijd koppelden ze zich los en begonnen ze aan hun 19 uur durende reis terug naar huis, waarbij het ruimteschip volgens NASA een snelheid heeft gehaald van ongeveer 28.163 km per uur en een hitte van zo’n 1.927 graden Celsius te verduren kreeg.

“Ik denk niet dat we nerveus moeten zijn”, zei Hurley vorige maand aan CNN tijdens een interview vanuit het ruimtestation. “We hebben er alle vertrouwen in dat het ruimtevaartuig naar behoren zal functioneren. Dit gezegd zijnde, is het een heel ander basismodel dan we gewend zijn of gewend waren met Space Shuttle. We zullen veel hogere G-krachten ervaren in de Crew Dragon en het zal de eerste keer zijn sinds 1975 dat astronauten in zee landen”, aldus Hurley.

De astronauten werden deze ochtend verrast met een videoboodschap van hun zonen. “Goedemorgen Dragon Endeavor. Ik ben blij dat je in de ruimte was, maar ik ben nog blijer dat je nu terug naar huis komt", zei de zoon van Hurley. Ook voor Behnken was er een bemoedigende boodschap: “Wakker worden, wakker worden! Geen zorgen, je kan morgen uitslapen”.

Orkaan Isaias

De SpaceX Dragon Crew is het eerste ruimteschip in 45 jaar tijd dat is geland in zee. Het toestel landde in de Golf van Mexico voor de kust van Pensacola in Florida. Even dreigde orkaan Isaias, die eerder deze week al voor schade zorgde in Puerto Rico, roet in het eten te gooien. Uiteindelijk bleken de weeromstandigheden gunstig genoeg voor de geplande landing.

Crew Dragon’s flight back to Earth with @AstroBehnken and @Astro_Doug remains on track; targeting splashdown off the coast of Pensacola, Florida in the Gulf of Mexico at 2:48 p.m. EDT today https://t.co/bJFjLCzWdK SpaceX(@ SpaceX) link

De astronauten blijven na de landing nog ruim een uur in zee dobberen voor teams van SpaceX en NASA hen met een helikopter aan land brengen. Na enkele medische onderzoeken zullen ze op een vlucht naar het NASA ruimtecentrum in Houston in de staat Texas stappen.

