Eentje voor James Bond: de traagste Aston Martin ooit maar je kan er wel mee onder water FT

16u28

Bron: Bloomberg & Auto55 4 Aston Martin Een elegant model, noemt Aston Martin z'n nieuwste speelgoed. Wetenschap & Planeet Aston Martin wil z'n naam niet alleen verzilveren als luxe autobouwer en dus fabriceerde het eens wat anders. Allicht de traagste Aston Martin ooit... Wat het is, denkt u? Een onderzeeër, voor de superrijken op deze planeet. Over een jaar komt het nieuwe speeltje op de markt, maar er hangt een erg groot prijskaartje aan.

Aston Martin was er ook bij, op de luxueuze Monaco Boat Show. Het mondaine evenement is een niet te missen uitje voor wie er warmpjes inzit én houdt van wat exclusief speelgoed. De grootste en gekste superjachten, 125 in totaal, zijn er te bezichtigen. Goed voor een verzameling die liefst 2,5 miljard euro waard is. Een helikopterdek, de nieuwste sauna's en jacuzzi's, de grootste piano's,... Wie iets speciaals in z'n boot wil, kan er inspiratie opdoen.

Misschien wel de meest opvallende: die van autobouwer Aston Martin. De fabrikant stelde er onder meer zijn AM37-jacht tentoon dat in september vorig jaar voor het eerst op de markt werd gebracht. De op maat gemaakte boot kwam er in samenspraak met het Nederlandse Quintessence Yacht en is te koop vanaf 1,64 miljoen dollar (of 1,3 miljoen euro). Jaarlijks worden maar acht tot twaalf exemplaren gemaakt.



De powerboat voor acht personen haalt maximaal 80 kilometer per uur en is net als een Aston Martin op vier wielen afgewerkt met leder en tal van technische snufjes. Lees: sfeerverlichting, airconditioning en een ingebouwd koffie-apparaat. (lees verder onder de foto)

Aston Martin Het jacht dat Aston Martin vorig jaar op de markt bracht.

Project Neptunus

Voor wie zo'n jacht toch nog wat té gewoontjes vindt: er is beter. Aston Martin maakte gisteren ook wereldkundig dat het aan een onderzeeër werkt, samen met Triton. Onder codenaam 'Project Neptune' maken zij een "elegante" duikboot voor wetenschappelijk en recreatief gebruik. Elegant inderdaad, want de duikboot is beperkt in omvang en "kan makkelijk opgeborgen worden". Twee foto's werden al losgelaten op het publiek en de commentaren zijn alvast lovend.

De aandrijving van de onderzeeër is volledig elektrisch en er is voldoende zuurstof aan boord voor een duik van zo maar eventjes 12 uur. Volgens Bloomberg wordt dit trouwens de lichtste en smalste driepersoonsduikboot ter wereld. Opgelet, val niet achterover van de prijs. Wie 'm in z'n collectie wil, moet 3.400.000 euro veil hebben.

Aston Martin

REUTERS Een andere duikboot die werd voorgesteld op de Monaco Boat Show: de Super Yacht Sub 3.

AFP Een helikopter is te groot voor een jacht, zegt u? Niet dit model.