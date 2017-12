Een wereld zonder koffie? Wen er maar aan! (Met dank aan de klimaatverandering) Max van der Heijden

15u30

Bron: Trouw 1 Joris Van Gennip In de Geen Koffiebar in Amsterdam kun je alles krijgen behalve koffie. Met deze pop-up koffiebar wil goed doel Solidaridad aandacht vragen voor de mogelijke verdwijning van koffie als gevolg van klimaatverandering. Wetenschap & Planeet Klimaatverandering bemoeilijkt de teelt van koffiebonen. Daarom serveert de Geen Koffiebar alles in een koffiemok, behalve koffie. Op deze manier waarschuwt Solidaridad voor een toekomst zonder koffie.

Het is rustig in de Geen Koffiebar aan de Amsterdamse Vijzelgracht. Slechts een van de tafeltjes is bezet, uit de speakers klinkt zacht muziek. Op het krijtbord achter de toonbank staat wat er te bestellen is: een kop thee, een kop chocomel, een kop sap, maar geen kop koffie. Het is uiteindelijk de Geen Koffiebar.

Wie hier naar binnen loopt, stapt eigenlijk de toekomst in. Een toekomst zonder koffie, een wereld zonder koffieplanten. Dat klinkt onvoorstelbaar voor velen. In Nederland worden jaarlijks vele tientallen miljoenen liters koffie gedronken. De Nederlandse koffieconsumptie is daarmee goed voor een vijfde plaats op de wereldranglijst. Koffie is hier ook altijd en overal beschikbaar. Een kopje bij het ontbijt, in de trein, op je werk en dan nog eentje na het avondeten.

Maar, waarschuwt Solidaridad, de kans is reëel dat koffie verdwijnt. Met de pop-upkoffiebar, nog tot 15 december open, vraagt de ontwikkelingshulporganisatie aandacht voor de toekomst van de koffieboon en de koffieboeren, die het door klimaatverandering steeds lastiger hebben.

