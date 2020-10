Een unieke kijk in het hoofd van een wetenschapper Martijn Peters

01 oktober 2020

Het is zover. Op zaterdag 3 oktober opent het nieuwe Gents Universiteitsmuseum (GUM) de deuren. Een wonderbaarlijke plaats waar je in het hoofd van een wetenschapper kan duiken. Wat doen wetenschappers? Mogen ze creatief zijn? Twijfelen ze? Dat kom je er allemaal te weten terwijl je je ondertussen kan vergapen aan bizarre maar wel wondermooie topstukken uit de erfgoedcollectie van de Universiteit Gent. En dat alles volledig coronaproof natuurlijk.

In Gent opent dit weekend een bijzonder museum zijn deuren, het Gents Universiteitsmuseum. Het is niet alleen de eerste in zijn soort, het wil ook breken met de clichés van het ‘wetenschapsmuseum’. Verwacht je in dit museum dus niet aan per discipline ingedeelde kasten die het wonder van de wetenschap aanschouwelijk maken en uitpakken met de verwezenlijkingen van het menselijke vernuft. Eenmaal je een stap binnen zet wordt het je al snel duidelijk, het universiteitsmuseum wil de zwarte doos van de wetenschap openbreken en een schijnwerper plaatsen op het proces achter de waarheden.

Deze innovatieve aanpak creëert een unieke beleving. Het is namelijk enorm fascinerend om wetenschap te leren kennen als een door mensen gemaakt denksysteem waarmee we betrouwbare kennis trachten te genereren. Dat legt ook direct de kwetsbaarheid van wetenschap bloot. Op een dood spoor belanden, de rol van toeval, concurrentie, kleingeestigheid, vergissingen, … het hoort er allemaal bij. Maar het is net dat wat het museum wil tentoonstellen. Zo horen vallen en terug opstaan bijvoorbeeld onlosmakelijk bij onderzoek. Kritisch zijn en niets voor waar aannemen zijn de motor van wetenschappelijk inzicht. Maar het hele proces vraag ook tijd. Als mensen dat begrijpen zal ook het wantrouwen naar de wetenschap toe afnemen. Wanneer wetenschappers stoppen met twijfelen, stopt ook de vooruitgang van onze samenleving. Het is zo belangrijk het zelfs in de baseline verweven zit: ‘Forum voor Wetenschap, Twijfel en Kunst’.

Ondanks dat het niet de indeling heeft van een standaard natuurhistorisch museum zijn wel alle wetenschappen vertegenwoordigd, van alfa tot gamma. Alleen staan ze hier allemaal naast elkaar, zij aan zij, in plaats van apart. Het is goed mogelijk dat je maar één stap hoeft te zetten om van een kurkmaquette van het Pantheon over te gaan naar een wassenmodel van een huidaandoening. Het gaat de bezoeker niet alleen activeren om op zoek te gaan naar het verband, het toont ook dat al de verschillende wetenschapstakken toch éénzelfde grondstroom volgen in hun zoektocht naar kennis. En het is ook een mooie weerspiegeling van het feit dat wetenschappers moeten samenwerken, want geen enkele wetenschapper heeft de waarheid in pacht. Om echt aan wetenschap te doen moet men samen aan wetenschap doen. En natuurlijk laat het ook nog de rijkdom van de erfgoedcollectie van de UGent zien.

Kortom, dit museum daagt zijn bezoekers uit om op een kritische en nieuwe manier naar wetenschap en de wetenschapper te kijken door de weg naar het eindresultaat tentoon te stellen. Wanneer je er rondwandelt zal je al snel ervaren dat het wetenschappelijk proces geen saaie steriele routine-activiteit is. Maar of je antwoorden zal vinden op je wetenschapsvragen, dat is geen garantie. De kans is groot dat je er misschien zelfs naar buiten wandelt met meer vragen … maar dat is net de bedoeling.

Het GUM opent met een gratis openingsmaand. Alle info: www.gum.gent