Een sessie waterpijproken tast het hart aan en is minstens zo schadelijk als sigaretten

Annick Wellens

07 augustus 2018

14u42

Bron: Medical News Today 0 Wetenschap & Planeet Dat sigaretten de grootste boosdoeners zijn voor onze gezondheid verbaast niemand meer. Maar eenmalig van een waterpijp genieten in een lokale shishabar op vakantie, kan toch geen kwaad? Schijn bedriegt, WHO waarschuwt al langer voor de gevaren en de wetenschap bevestigt.

Meer dan de helft van de rokers sterft vroegtijdig aan een tabaksgerelateerde ziekte. Dat schrikt sommigen af waardoor ze stoppen met roken of er gewoon niet aan beginnen. Maar tijdens een vakantie in Turkije, Marokko of andere Arabische landen kan een bezoekje aan een lokale zogenaamde shishabar er erg aantrekkelijk uitzien. En een alternatieve versie van roken kan toch niet zo schadelijk zijn? Minstens zo gevaarlijk blijkt uit de laatste wetenschappelijke studies. Een sessie van een halfuurtje heeft een onmiddellijke impact op het hart.



De schadelijke mix, afkomstig van een shisha, veroorzaakt een verhoogde bloeddruk en een stijging van het aantal hartslagen met wel zestien slagen per minuut. Beide zijn symptomen die voorkomen voordat men een beroerte of hartaanval krijgt. Het zijn met andere woorden zorgwekkende resultaten die al na een halfuurtje opduiken. Omdat de alternatieve vorm van roken vooral populair is bij jongeren, is de conclusie bijzonder verontrustend. Door de talrijke fruitsmaakjes weet de tabak zelfs niet-rokers te bekoren.

200 keer zoveel rook en 70 keer zoveel nicotine

Tijdens het roken van een waterpijp adem je niet alleen de kankerverwekkende stoffen in die ook aanwezig zijn bij sigaretten, maar ook zware metalen, afkomstig van het kooltje dat gebruikt wordt als brandstof. Tijdens die verbranding kan het giftige koolstofmonoxide (CO) ontstaan. Bovendien duurt een waterpijpsessie ongeveer dertig minuten waardoor je tot tweehonderd keer de hoeveelheid rook en zeventig keer de hoeveelheid nicotine binnenkrijgt in vergelijking met een reguliere peuk.

WHO

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwde al langer voor de gezondheidsimpact van een waterpijpsessie en het passief meeroken ervan. Toch vind je Shishabars niet enkel in het Midden-Oosten en Azië, maar ook hier in België zijn er talrijke zaakjes waar de rookruimtes het grootste deel van de bar in beslag nemen. Al is dat wettelijk verboden.