Een huis dat meer energie opwekt dan het verbruikt: zo werkt dat

19 augustus 2019

09u00 0 Wetenschap & Planeet Wil je graag ecologisch wonen en daar ook op de energiefactuur de vruchten van plukken? Dan is het een slim idee om ervoor te zorgen dat je huis amper energie verbruikt of zelfs genoeg energie opwekt om níks te verbruiken. Zo maak je die droom werkelijkheid.

Energieneutrale huizen en bijna-energieneutrale huizen zijn geen unicum meer. Logisch, want Vlaanderen wil dat bijna-energieneutraal wonen (BEN) vanaf 2021 de standaard is voor alle nieuwe woningen. Ons land engageert zich ook voor het Europese Energiepact 2050, wat inhoudt dat België tegen 2050 klimaatneutraal wil zijn en al onze woningen in theorie compleet energieneutraal zouden moeten zijn. Dat kan het makkelijkst geïmplementeerd worden bij nieuwbouw, maar je kan gerust dezelfde principes toepassen om je bestaande woning zo energiezuinig mogelijk te maken.

Stap 1: zorg dat je huis weinig tot (bijna) geen energie verbruikt

De principes voor een huis dat weinig tot geen energie verbruikt, ook een ‘passiefhuis’ genaamd, werden al in de jaren zeventig bedacht door de Zweedse professor Bo Adamson. Bedoeling is dat zo’n passiefhuis zo goed geïsoleerd en slim geconstrueerd is dat het niet meer actief verwarmd moet worden. Jaarlijks zou zo’n woning minder dan vijftien kilowattuur energie per vierkante meter voor verwarming nodig hebben. Concreet betekent dat dat een haardroger een passiefhuis van honderd vierkante meter kan verwarmen.

Voor verwarming rekent een passiefhuis vooral op de warmte afkomstig van zonlicht (en van de elektrische apparaten en bewoners in huis). Daarom moeten het huis en de ramen op zo’n manier geplaatst worden dat ze een maximum aan zonlicht opvangen. Zo hoef je binnen ook minder kunstlicht te gebruiken: nog wat energie bespaard. Daarnaast moet het huis compact zijn. De leidingen moeten kort zijn, de gevels en het dakoppervlak zo klein mogelijk. En even belangrijk is de isolatie. De muren, vloeren en het dak moeten optimaal geïsoleerd zijn, de ramen driedubbel beglaasd en het huis moet luchtdicht zijn. Dat kan natuurlijk een risico op oververhitting met zich meebrengen, maar een ventilatiesysteem met warmteterugwinning zorgt dan voor een gezond binnenklimaat. En energiezuinige elektrische apparaten (met het A+++ label) in huis drukken het energieverbruik nog meer.

Stap 2: produceer zelf je hernieuwbare energie

Je kan nog een stapje verder gaan: je kan ervoor zorgen dat je huis zelfvoorzienend is op vlak van energie dankzij hernieuwbare energiebronnen. Dan is het een energieneutraal huis. Je verwarming, verlichting en toestellen werken in dat geval op energie die je put uit zonlicht, wind, aardwarmte, hout of biogas. Natuurlijk kan je soms met een tekort zitten waarbij je wel nog beroep moet doen op de elektriciteit van het net, maar doordat je op andere momenten meer energie zal genereren dan je nodig hebt, kan je in theorie eindigen met nul op de teller (minus de extra kosten die je netbeheerder aanrekent, zoals de meterhuur of je bijdrage aan het energiefonds). Wil je dankzij je zelfgeproduceerde energie zo netonafhankelijk mogelijk zijn, dan kan je investeren in een thuisbatterij. Momenteel is dat nog geen rendabele investering, maar in de toekomst kan het een handige aanvulling op je hernieuwbare energiebron zijn.

Energieneutrale woningen komen nog niet zoveel voor als bijna-energieneutrale woningen. In Balen zijn er dit voorjaar vier energieneutrale appartementen gebouwd, dit najaar nog zeven in Lommel: een primeur voor ons land. Een ander mooi voorbeeld is de eerste Belgische serrewoning, die sinds dit voorjaar in Rekkem bij Kortrijk staat. De woning is niet extra geïsoleerd, maar blijft dankzij de serre eromheen in een permanente lentestaat, werkt op zonnepanelen en recupereert regenwater. Het blogteam van ENGIE nam er een kijkje.

Klinkt je als muziek in de oren, zo’n energieneutrale woning? Dan zijn zonnepanelen een handige technologie om je eigen energie mee op te wekken. Het is de best ontwikkelde en financieel meest interessante hernieuwbare energiebron. Een gemiddelde zonnepaneleninstallatie bestaat uit veertien panelen en kost zo’n vijfduizend euro, maar dat verdien je in Vlaanderen na gemiddeld tien jaar al terug, ook rekening houdende met het prosumententarief van ongeveer driehonderdvijftig euro per jaar. Hoeveel energie produceer je dan met je zonnepanelen? Dat kan je perfect tracken met een slim meetsysteem, zoals boxx van ENGIE. Die slimme thermostaat bezorgt je een totaalbeeld van je energieproductie, je verbruik én de winst uit jouw zonnepanelen.

