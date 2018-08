Een hekel aan sport? Misschien komt dat wel door de gymlessen op school AV

23 augustus 2018

14u38

Bron: The New York Times 3 Wetenschap & Planeet Sommige mensen willen de gymlessen uit hun schooltijd het liefst voor altijd uit het geheugen bannen. Anderen houden er dan weer enkel positieve herinneringen aan over. Uit een studie blijkt nu dat je hedendaagse sport- en beweeggewoontes beïnvloedt worden door hoe je je in het verleden voelde in de lessen lichamelijke opvoeding.

Volgens statistieken doet twee derde van de volwassenen in het Westen nooit of zelden aan sport. Er zijn verschillende redenen waarom veel mensen niet voldoende bewegen, maar de meeste wetenschappers zijn het erover eens dat onze attitude ten opzichte van lichaamsbeweging daarin een belangrijke rol speelt. Bijvoorbeeld, als je sporten leuk en aangenaam vindt, zal je dat dan ook vaker doen. Als je sporten verschrikkelijk vindt, zal je zelden of nooit specifieke fysieke activiteiten ondernemen.

Hoe mensen precies tot die positieve of negatieve instelling komen, is nog onduidelijk. Een groep wetenschappers aan de Iowa State University in Ames vroeg zich daarom af of onze attitude ten opzichte van lichaamsbeweging misschien zijn wortels heeft in de lessen lichamelijke opvoeding. Die vormen vaak de eerste introductie tot sport en beweging.

Gymlessen op school

Uit de grootschalige enquête van de onderzoekers bleek dat de herinneringen aan de turnles nog steeds "erg levendig en emotioneel geladen" zijn. En die herinneringen werpen een lange schaduw: ze beïnvloeden jaren later nog steeds de beweeggewoontes van individuen. Mensen die een hekel hadden aan de gymles, bewegen vandaag niet veel. Mensen die enkel positieve herinneringen hebben, zijn vandaag veel meer in beweging.

Alternatieven

De studie werpt een nieuw licht op de manieren hoe we sport en beweging kunnen motiveren bij kinderen. Bijvoorbeeld, competitie zou net niet aangemoedigd moeten worden aangezien 'wedstrijdjes' het meest irritatie zouden oproepen bij de groep die niet graag sport. In plaats daarvan zouden activiteiten zoals dans, yoga of zelfs tuinieren een goed alternatief vormen voor degenen die normaal een hekel hebben aan de lessen lichamelijke opvoeding.

Volgens de studie zou ook het aantal uithoudingstesten verminderd moeten worden. Die testen brengen vooral een demoralizerend effect teweeg bij kinderen die er minder goed in zijn. "LO-lessen zouden kinderen vooral moeten leren dat bewegen leuk is.", sluit de studie af.