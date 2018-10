Ecover lanceert ‘pop-up statiegeldwinkel’: je krijgt er 1 euro per binnengebrachte petfles Redactie

25 oktober 2018

16u25

Bron: Belga 0 Wetenschap & Planeet Het Belgische bedrijf Ecover opent van 15 tot 17 november een winkel in Antwerpen waar mensen petflessen kunnen inruilen voor statiegeld. Doel van de ‘Statiegeld Store’ is om te sensibiliseren en te vermijden dat plastic wordt weggegooid. “Als je wil dat plastic niet als afval wordt beschouwd, moet je er waarde aan geven”, klinkt het.

Een systeem van statiegeld voor petflessen bestaat nog niet in België. De discussie woedt al langer en Ecover wil samen met de Statiegeldalliantie aantonen dat het wel kan werken.

“De cijfers tonen het aan: statiegeld is dé manier om er voor te zorgen dat lege petflesjes en blikjes na gebruik worden ingeleverd. Dat is een belangrijk deel van de oplossing voor zwerfvuil. Het vermindert de plastic soep in zee en voorkomt veel onnodig dierenleed”, verklaart Inge Luyten, coördinator van de Statiegeldalliantie. Ze voegt er nog aan toe dat er minder opruimkosten zouden zijn voor zwerfvuil en er meer gerecycleerd kan worden.

Wie in de ‘Statiegeld Store’ een of meer plastic petflessen inlevert, krijgt een euro en een fles Ecover-afwasmiddel. Die euro kan vervolgens eventueel gedoneerd worden aan de Statiegeldalliantie.

Daarnaast organiseren Ecover en de Statiegeldalliantie de expo ‘Trash to Treasure’, verschillende workshops en een ‘Let’s talk plastic’-debat met experten.

De ‘Statiegeld Store’ is van 15 tot en met 17 november open van 10 tot 18 uur in de Groendalstraat 14 in Antwerpen.